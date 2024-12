Gabi Zanotti, do Corinthians, é eleita Rainha da América 2024

Em ano mágico pelo Corinthians, Gabi Zanotti é eleita Rainha da América 2024 pelo jornal uruguaio "El País. A jogadora de 39 anos foi campeã do Brasileirão e Supercopa do Brasil, além de ter sido figura principal na disputa da Libertadores, marcando cinco gols que lhe permitiram terminar como artilheira da competição.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

▶️ Mercado da Bola: Bidon, do Corinthians, é alvo de disputa por clubes europeus

Zanotti foi eleita com 52 votos, seguida por duas companheiras de Corinthians: Gabi Portilho somou 21 e Vic Albuquerque recebeu 18 indiçações.

O jornal destacou a importância de Zanotti para a modalidade e ressaltou que a meia-atacante se tornou uma lenda e referência para muitos jovens jogadores de futebol e de fato há poucos meses a jogadora do Corinthians deu provas do que representa no meio do futebol feminino após duras críticas à Conmebol durante a Copa Libertadores por o estado dos ônibus arranjados para o time do Timão e também o estado dos campos onde aconteceu a disputa.

continua após a publicidade

– Esta é uma competição muito importante, os jogadores têm que vencer uma competição nacional para estar aqui e a organização não trata como deveria.

A partir de 1986, o periódico uruguaio assumiu a eleição, com cerca de 250 jornalistas que escolhem o melhor jogador, a melhor jogadora, o melhor treinador e o 11 ideal do continente. A votação é livre e referente ao período de 1º de janeiro a dezembro. Luiz Henrique, do Botafogo, venceu o Rei da América, e na categoria técnico, o vencedor foi Artur Jorge.

continua após a publicidade

As 10 jogadoras mais votadas para Rainha da América 2024

Gabi Zanotti | Brasil - 52 Gabi Portilho | Brasil - 21 Vic Albuquerque | Brasil - 18 Marta | Brasil -12 Nayely Bolaños | Equador - 5 Lorena | Brasil - 5 Priscila | Brasil - 5 Naomi Girma | Estados Unidos - 4 Tarciane | Brasil - 3 Rebeca Bernal | México - 3

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians