Transferência de Paulinho se torna a maior do mercado brasileiro; veja ranking

A transferência do atacante Paulinho do Atlético Mineiro para o Palmeiras se tornou o maior acordo da história do mercado brasileiro. Nesta terça-feira (31), o Alviverde anunciou oficialmente a chegada do jogador em definitivo e com contrato até dezembro de 2029. A operação custará em torno de 18 milhões de euros (R$ 113,7 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

O negócio ainda envolveu a ida de dois nomes do Palmeiras para o Galo. O meia Gabriel Menino e o jovem volante Patrick, capitão do sub-20 do Verdão. O Palmeiras manteve parte dos direitos econômicos da dupla.

Paulinho comemora gol pelo Atlético-MG contra o Vasco na Copa do Brasil (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

A venda de Paulinho quebrou uma marca que havia sido estabelecida em 2019, quando o Flamengo tirou De Arrascaeta do Cruzeiro. O Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 106 milhões (em valores já corrigidos pelo IPCA).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras oficializa contratação de Paulinho; veja detalhes

O Palmeiras também aparece em outra posição do ranking de transferências mais caras dentro do Mercado da Bola brasileiro. Neste ano, Maurício, meia do Internacional, acertou a chegada ao Alviverde por 10 milhões de euros (R$ 62 milhões, também em valores atualizados).

Contratações mais caras da história do Palmeiras

A janela de transferências de 2025 é histórica para o Palmeiras. O clube fez as duas maiores contratações de sua história e desembolsou até aqui R$ 187 milhões em dois atletas. Além de Paulinho, a equipe de Abel Ferreira anunciou a chegada do atacante uruguaio Facundo Torres, que assinou até o fim de 2029.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que a contratação do uruguaio, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos, ainda prevê um acréscimo de US$ 2 milhões (R$ 12 milhões) em variáveis, o que pode alavancar as despesas na contratação da dupla para R$ 199 milhões.

➡️ Mercado da Bola: São Paulo renova contrato de peça-chave no meio-campo para 2025

Longe de terminar, a primeira janela de transferência do futebol brasileiro ainda pode ser movimentada na equipe alviverde. Isso porque o clube tem a intenção de contratar o meia Andreas Pereira, que atua no Fulham, da Inglaterra. A operação pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 128 milhões na cotação atual).

Ranking das maiores contratações do mercado de transferências brasileiro