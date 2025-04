Philippe Coutinho, autor de um golaço no empate entre Vasco e Melgar, se mostrou chateado na saída de campo. Segundo o camisa 11, o Cruz-Maltino atraiu a equipe peruana após ter a vitória encaminhada com 3 a 1 no placar.

- Estava difícil mesmo de sair (com a bola), até por causa do ar também, mas a gente se esforçou bastante. Eu acho que a gente acabou atraindo um pouco eles para o nosso campo, e eles conseguiram alçar bastante bola dentro da nossa área. Infelizmente, tomamos os gols. É um ponto com sabor de derrota, porque a gente vinha ganhando o jogo e parecia estar controlado. Mas é o início de tudo, então, a gente tem que manter a cabeça no lugar e seguir para fazer um bom trabalho - disse Coutinho - analisou Coutinho à Paramount+. E completou citando a altitude como fator para dificultar a vida do Vasco:

- Jogar aqui, primeiramente num estádio difícil, a altitude atrapalha bastante. A gente sofreu um pouco com isso, mas o jogo estava um pouco controlado realmente. A gente acabou recuando um pouco, e eles estavam desde o primeiro tempo alçando bola na área. Infelizmente a gente tomou dois gols porque eles empataram o jogo. Acho também que foi falta no segundo gol, mas, enfim, agora não adianta falar nada. Temos que nos preparar bem para os próximos jogos.

Apesar do resultado, Coutinho também ficou feliz com o golaço que marcou para abrir o placar. O meia acertou a clássica chapada no ângulo do goleiro Cáceda.

- Fiquei feliz pelo gol, mas o mais importante era a vitória da equipe. Como eu sempre falo, o grupo é o mais importante. Acho que a gente lutou de duas maneiras, a gente queria a vitória, mas a gente saiu daqui com um ponto e pronto para brigar pelos próximos jogos.

Coutinho marcou um golaço pelo Vasco (Foto: Diego Ramos/AFP)

O Vasco viaja do Peru direto para São Paulo, onde volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino enfrenta a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Vasco volta a campo na terça-feira (8). O Cruz-Maltino recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, às 21h30, em São Januário, em jogo válido pela 2ª rodada da competição.