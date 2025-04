Empate com sabor amargo de derrota. Esta foi a tônica da partida entre Melgar e Vasco pela primeira rodada da Sul-Americana. As escolhas do técnico Fábio Carille custaram o que poderia ter sido uma estreia com vitória na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco contou com o brilho e talento individual de jogadores que fazem a diferença, como Coutinho, que abriu o placar com um golaço, e Vegetti, que balançou a rede duas vezes. Porém, o Cruz-Maltino, na maior parte do tempo, se viu sufocado por uma equipe que fazia valer o fator altitude.

No primeiro tempo, o Melgar triangulava e aproveitava os espaços, sobretudo, pelo lado esquerdo. Carille tentou corrigir ainda no intervalo com as entradas de Tchê Tchê e Rayan. O Vasco marcou o terceiro gol logo na volta da etapa final.

continua após a publicidade

Tudo se encaminhava para uma vitória tranquila e uma estreia com o pé direito, até que o Melgar voltou a ter mais ímpeto, encurralou o Vasco no campo de defesa e abusou de cruzamentos. Foram 64 no total. O segundo gol saiu num lance questionado pelos vascaínos, que alegam que Mauricio Lemos foi empurrado por Facundo Castro, que apareceu na cara de Léo Jardim para cabecear.

Ao final, Carille opta por colocar Lucas Freitas no lugar de Vegetti para segurar o resultado. Substituição que se mostrou ineficaz, justamente por não neutralizar a única jogada do Melgar: a bola na área. Vale destacar que em certo momento foi possível observar o Vasco com uma linha de defesa com seis jogadores.

continua após a publicidade

Se a ideia era rebater as bolas alçacadas na área com mais um zagueiro, o resultado foi um convite para o Melgar continuar fazendo cruzamento. Nos últimos minutos, Cabrera foi lançado nas costas de Lucas Piton e empatou.

➡️ Coutinho afirma que Vasco atraiu Melgar após terceiro gol: ‘A gente acabou atraindo’

Melgar e Vasco fazem jogo de tirar o fôlego na Sul-Americana (Foto: Diego Ramos/AFP)

O Vasco viaja do Peru direto para São Paulo, onde volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino enfrenta a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Vasco volta a campo na terça-feira (8). O Cruz-Maltino recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, às 21h30, em São Januário, em jogo válido pela 2ª rodada da competição.

➡️ Carille nega que Vasco chamou adversário e lamenta empate: ‘Gosto amargo’