Futebol Nacional

CBF oficializa datas do calendário masculino de 2026 e das janelas de transferências

Entidade reformulou todas as competições para equilibrar a temporada

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
16:52
imagem cameraSede da CBF, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/CBF)
  Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou neste sábado (4) as datas do calendário do futebol brasileiro masculino da próxima temporada. O documento publicado pela entidade detalha todo o ano de 2026.

➡️ Entenda impacto das mudanças no calendário do futebol brasileiro

Além das alterações, que foram anunciadas em evento na sede da CBF na última semana, também foram confirmados os períodos da primeira (de 5/1 a 3/3) e segunda janelas de transferências (de 20/7 a 11/9).

Outros detalhes, como data e local da Supercopa Rei 2026 serão divulgados em breve pela CBF. Clique aqui e veja todo o esquema do calendário do próximo ano:

Troféu do Brasileirão (Foto: Divulgação/ CBF)

Veja o calendário de 2026 feito pela CBF:

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Aumento de 92 para 126 clubes
Até quarta fase: jogo único
Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta
Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão Série A: 28 de janeiro a 2 de dezembro
Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B: 21 de março a 28 de novembro
Mesma fórmula de disputa

Série C: 5 de abril a 25 de outubro
Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados
Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C
Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D: 5 de abril a 13 de setembro
Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho
Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde: 25 de março a 7 de junho
Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho
Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

