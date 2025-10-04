CBF oficializa datas do calendário masculino de 2026 e das janelas de transferências

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou neste sábado (4) as datas do calendário do futebol brasileiro masculino da próxima temporada. O documento publicado pela entidade detalha todo o ano de 2026.

Além das alterações, que foram anunciadas em evento na sede da CBF na última semana, também foram confirmados os períodos da primeira (de 5/1 a 3/3) e segunda janelas de transferências (de 20/7 a 11/9).

Outros detalhes, como data e local da Supercopa Rei 2026 serão divulgados em breve pela CBF. Clique aqui e veja todo o esquema do calendário do próximo ano:

Troféu do Brasileirão (Foto: Divulgação/ CBF)

Veja o calendário de 2026 feito pela CBF:

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão Série A: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B: 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C: 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D: 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde: 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante