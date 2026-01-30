Lucas Paquetá é regularizado no BID da CBF e pode reestrear pelo Flamengo

BRASÍLIA - O nome de Lucas Paquetá, do Flamengo, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na noite desta sexta-feira (30). Com isso, o meio-campista está liberado para reestrear com a camisa rubro-negra, o que deve acontecer na decisão da Supercopa Rei. No domingo, o time de Filipe Luís encara o Corinthians no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Paquetá assinou o contrato de cinco anos com o Flamengo nesta sexta. Após oficializar a contratação, o clube carioca aguardava uma documentação vindo da Inglaterra. Já no início da noite, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, recebeu o documento e enviou para a CBF, que regularizou o atleta.

Paquetá vai para o jogo do Flamengo contra o Corinthians

Mesmo com pouco tempo desde a sua chegada ao Rio, Lucas Paquetá se colocou à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto contra o Corinthians, em Brasília. Assim, o meio-campista será relacionado para a decisão da Supercopa Rei.

Nesta sexta, o jogador realizou atividades separadamente do elenco, uma vez que ainda não tinha assinado o vínculo com o Flamengo.

Lucas Paquetá com Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 6 de janeiro, na derrota do West Ham para o Nottingham Forest por 2 a 1. Posteriormente, o atleta ficou fora de embate por dores nas costas e, claro, pelas tratativas com o clube brasileiro.

Na atual temporada europeia, que começou em meados de agosto, Paquetá disputou 19 partidas, com cinco gols e uma assistência.

