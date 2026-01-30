Craque Neto critica chegada de Paquetá no Flamengo: 'Estão achando'

A torcida do Flamengo esperou a chegada de Lucas Paquetá com muita expectativa, e o sonhado retorno finalmente aconteceu. O meia desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30). A percepção positiva, no entanto, não foi unânime. Durante "Os Donos da Bola", Craque Neto criticou a chegada do meia.

- O Flamengo contratou o Paquetá. Jogadorzinho de terceira categoria, de 'TikTok'. São 137 jogos no West Ham, que é um 'timinho' pequeno, que ninguém sabe quem é. 23 gols, três anos. Se você botar a carreira dele, é impressionante. 42 milhões de euros. Os caras estão achando que a geração do Paquetá é melhor que a do Zico. O que vocês beberam? - criticou Craque Neto.

Para receber o meia, a torcida flamenguista organizou o "AeroFla" e marcou presença no aeroporto do Galeão, com cerca de 200 a 300 pessoas. Com direito a músicas e bandeiras do Flamengo, Paquetá chegou ao lado da esposa, Duda Fournier, e dos filhos, Benício e Filippo.

Paquetá com camisa e boné da Torcida Jovem, organizada do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi a negociação entre Paquetá e Flamengo

O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Posteriormente, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Nos últimos dias, as partes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.