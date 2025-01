Alex Moretti, meio-campista do Bangu, deu uma entrada imprudente em Rayan Lucas, do Flamengo, e levou o cartão vermelho direto, sendo expulso da partida. A entrada forte chamou atenção dos torcedores rubro-negros. Com um a mais, o Flamengo abriu o placar e encarra o primeiro tempo da partida vencendo por 1x0.

Veja abaixo o lance da expulsão

Confira a reação da torcida do Flamengo

Como foi o primeiro gol do Flamengo?

Com um jogador a menos, após a expulsão de Alex Moretti aos 8 minutos do primeiro tempo, o Bangu encontra sua melhor chance no jogo com Nathan de cara com o goleiro, mas para na defesa de Diogo Silva. No contra-ataque, o Flamengo conta com a estrela de Felipe Tereza, que abre o placar em seu primeiro toque na bola.