Narrador da Globo analisa atitude de árbitro em Bangu x Flamengo: ‘Raríssimo’

O primeiro tempo de Bangu x Flamengo, pelo Cariocão, contou com lances capitais da arbitragem nesta quarta-feira (22). Um deles envolveu um possível pênalti para o Alvirrubro, que Carlos Tadeu Ferreira de Castro não assinalou em campo. O árbitro foi chamado ao VAR e não mudou a decisão. A situação foi analisada pelo narrador Gustavo Villani, do Sportv.

- Não vou nem entrar no mérito se foi ou não foi, o que eu quero analisar é a coragem do árbitro. Isso é raríssimo, geralmente o árbitro principal vai para a beira do campo induzido pela recomendação do VAR a dar o pênalti. Ele pensa: "O VAR está vendo alguma coisa que em campo eu não vi". Geralmente, eles dão o pênalti. O árbitro analisou, reviu e não deu - disse Villani.

A situação aconteceu aos 25 minutos, quando Fabinho, do Bangu, caiu na área após contato com o zagueiro Cleiton, do Flamengo. Antes, o árbitro Carlos Tadeu já havia expulsado o volante Alex Moretti, do Alvirrubro, por uma falta em Rayan Lucas. O Rubro-Negro abriu o placar aos 40 minutos da primeira etapa, com Felipe Teresa após assistência de Wallace Yan.

