Carlinhos, do Flamengo, foi um dos responsáveis pela vitória por 5 a 0 contra o Bangu na noite desta quarta-feira (22), em São Luís, no Maranhão. Com dois gols, o atacante assumiu o posto de artilheiro do Campeonato Carioca (três gols). Após a partida, ele manteve os pés no chão.

- Um motivo de muita alegria, né? A gente tem que dar honras e glórias a Deus por mais essa vitória com a camisa do Flamengo, que é o mais importante. Instituição que a gente respeita muito, então não fizemos mais que nossa obrigação, ganhamos o jogo, ganhamos bem. E, agora, é relaxar um pouco. Ir para casa, já estamos, se eu não me engano, acho que 12 ou 13 dias fora, ver nossa família. Voltar com a cabeça tranquila que fizemos nosso papel - disse o atacante do Flamengo.

Jogadores do Flamengo comemorando gol de Carlinhos (Foto: Divulgação/Flamengo)

Além dos tentos, Carlinhos, alvo de criticas dos torcedores rubro-negros recentemente, participou de outro gol do Flamengo.

Como foi o jogo?

O jogo começou com um cenário ideal para o Flamengo. Afinal, logo aos oito minutos, Alex Moretti, do Bangu, foi expulso por conta de forte entrada em Rayan Lucas. Com um a mais em campo, a equipe rubro-negra cresceu na partida. Inclusive, teve três chances de perigo consecutivos, com Guilherme Gomes, Lorran e Pablo, sendo o primeiro e o terceiro com bola na trave. O gol, no entanto, só saiu aos 39'. Em jogada de contra-ataque, o goleiro Victor Brasil saiu mal, e Felipe Teresa aproveitou grande passe de Wallace Yan, mandando para o fundo da rede.

No mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Assim, ampliou o placar aos sete minutos com Wallace Yan, em jogada muito bem trabalhada, que contou com grande passe de Carlinhos. O centroavante, aliás, marcou o terceiro gol do Rubro-Negro, em mais uma jogada de contra-ataque.

E não parou por aí. Aos 18', Guilherme Gomes voltou a balançar a rede pela equipe da Gávea. Ainda deu tempo de Carlinhos marcar o segundo gol dele no jogo.

