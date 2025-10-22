Quem é o ganês relacionado pelo Internacional
Benjamin Arhin, de 19 anos, chegou ao Celeiro de Ases em setembro de 2024
- Matéria
- Mais Notícias
Ramón e Emiliano Díaz, assim como vinha fazendo Roger Machado, têm relacionados jogadores do sub-17 e do sub-20 para as partidas do Internacional no Campeonato Brasileiro. Para o jogo desta quarta-feira (22), o nome da vez é Benjamin Arhin, de 19 anos, que está no CT Celeiro de Ases desde setembro de 2024. O Lance! conta que é o ganês que reforça o elenco para o enfrentamento válido pela 14ª rodada da competição.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Tricolor de Aço e Colorado se enfrentam a partir das 19h, na Arena Fonte Nova. O jogo havia sido adiado por conta da participação da equipe soteropolitana na Sul-Americana.
Que é o ganês relacionado
Relacionado pela primeira vez para fazer parte do grupo que viaja para um confronto, Benjamin Arhin chegou a Porto Alegre em setembro do ano passado. Desde seu desembarque em Alvorada, onde fica o CT Celeiro de Ases, o ganês de 19 anos tem se destacado na categoria sub-20.
Tanto que este ano, antes do contrato de empréstimo vencer, o Alvirrubro adquiriu seus direitos federativos junto ao Dansoman Wise FC, de Gana, por R$ 1,2 milhão. Nos últimos dias, o meio-campista nascido em 29 de maio de 2006 foi convocado para treinar no CT Parque Gigante junto com os profissionais, chamando atenção dos Díaz.
O grande número de desfalques no elenco principal também contribuiu para a decisão de incluí-lo na delegação que encara o Bahia.
Como o ganês chegou ao Inter
Considerado peça-chave para o título do Campeonato Gaúcho Sub-20 neste ano, Benjamin é natural de Senya Beraku. O atleta chegou a Porto Alegre após chamar a atenção do Centro de Análise e Prospecção de Atletas, setor do Inter que tem explorado o mercado africano em busca de jovens com potencial.
Benjamin Arhin não é o único jogador de Gana no Celeiro de Ases. O zagueiro Denis Marfo, também de 19 anos, treina no CT de Alvorada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias