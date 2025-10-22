menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Quem é o ganês relacionado pelo Internacional

Benjamin Arhin, de 19 anos, chegou ao Celeiro de Ases em setembro de 2024

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 22/10/2025
16:25
Benjamin Arhin, meio-campista ganês do Internacional
imagem cameraBenjamin Arhin veio de Gana para o Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ramón e Emiliano Díaz, assim como vinha fazendo Roger Machado, têm relacionados jogadores do sub-17 e do sub-20 para as partidas do Internacional no Campeonato Brasileiro. Para o jogo desta quarta-feira (22), o nome da vez é Benjamin Arhin, de 19 anos, que está no CT Celeiro de Ases desde setembro de 2024. O Lance! conta que é o ganês que reforça o elenco para o enfrentamento válido pela 14ª rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Tricolor de Aço e Colorado se enfrentam a partir das 19h, na Arena Fonte Nova. O jogo havia sido adiado por conta da participação da equipe soteropolitana na Sul-Americana.

Que é o ganês relacionado

Relacionado pela primeira vez para fazer parte do grupo que viaja para um confronto, Benjamin Arhin chegou a Porto Alegre em setembro do ano passado. Desde seu desembarque em Alvorada, onde fica o CT Celeiro de Ases, o ganês de 19 anos tem se destacado na categoria sub-20.

continua após a publicidade

Tanto que este ano, antes do contrato de empréstimo vencer, o Alvirrubro adquiriu seus direitos federativos junto ao Dansoman Wise FC, de Gana, por R$ 1,2 milhão. Nos últimos dias, o meio-campista nascido em 29 de maio de 2006 foi convocado para treinar no CT Parque Gigante junto com os profissionais, chamando atenção dos Díaz.

O grande número de desfalques no elenco principal também contribuiu para a decisão de incluí-lo na delegação que encara o Bahia.

Como o ganês chegou ao Inter

Considerado peça-chave para o título do Campeonato Gaúcho Sub-20 neste ano, Benjamin é natural de Senya Beraku. O atleta chegou a Porto Alegre após chamar a atenção do Centro de Análise e Prospecção de Atletas, setor do Inter que tem explorado o mercado africano em busca de jovens com potencial.

continua após a publicidade

Benjamin Arhin não é o único jogador de Gana no Celeiro de Ases. O zagueiro Denis Marfo, também de 19 anos, treina no CT de Alvorada.

Benjamin Arhin, meio-campista ganês do Internacional
Benjamin Arhin, meio-campista ganês do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias