Luciano Juba bate recorde de valor de mercado em momento de alta e Seleção

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o lateral esquerdo Luciano Juba, do Bahia, vive um momento de auge na carreira, tanto no desempenho técnico em campo quanto de valorização no mercado da bola. O jogador atingiu sua maior cifra e vive crescente desde que chegou ao tricolor baiano, no meio de 2023.

Formado no Sport, Luciano Juba, de 26 anos, chegou de graça ao Bahia após o fim do contrato com a equipe pernambucana. Na época, era avaliado em 2 milhões de euros no mercado, valor que quadruplicou desde então, atingindo seu maior patamar no começo de setembro, dois meses antes da sua convocação para o elenco de Carlo Ancelotti. Atualmente, o lateral vale 8 milhões de euros, o que corresponde a pouco mais de R$ 49 milhões na cotação atual.

Juba teve uma valorização discreta no mercado entre dezembro de 2023, em seus primeiros meses no Bahia, e dezembro de 2024. Entretanto, a temporada 2025, a melhor de sua carreira, representou uma grande evolução no patamar financeiro do jogador no mercado. Em nove meses, o lateral esquerdo saiu de 3 milhões de euros para os atuais 8 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes, atletas e no mercado de transferências.

O valor coloca o lateral como o segundo mais caro do elenco do Bahia, atrás apenas do meia Jean Lucas, e empatado com outros três nomes: o zagueiro Santiago Ramos Mingo, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Erick Pulga, todos contratações do tricolor para a temporada 2025.

Juba em destaque no Brasileirão

A nível nacional, Juba também se destaca e hoje ocupa as primeiras posições nos rankings de atletas em sua posição. Entre os laterais esquerdos, o jogado do Bahia é o 2º mais caro do Brasileirão, empatado com Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. A dupla fica atrás do uruguaio Piquerez, que defende o Palmeiras, e tem valor de mercado apontado pelo Transfermarkt em 15 milhões de euros.

Entre todos os atletas de todas as posições da Série A, o lateral tricolor é o 12º que mais valorizou em 2025. O aumento de 5 milhões de euros em sua cifra representou um crescimento de 166% desde janeiro deste ano. No ranking geral do Brasileirão, Luciano Juba também ganha destaque ao ficar no top 50 de jogares mais caros da competição. O lateral ocupa a 41ª colocação.

Na Seleção Brasileira de Ancelotti, entretanto, a concorrência é alta e os companheiros de elenco se destacam com valores de mercado mais robustos. A equipe vale, no total, pouco mais de 913 milhões de euros, e Juba está entre os cinco menos caros do time. Empatado com Jhon, goleiro ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, o atleta do Bahia fica na frente de Paul Henrique, lateral do Vasco, avaliado em 3,5 mi de euros, e da dupla do Flamengo Danilo (3 mi de euros) e Alex Sandro (1,5 mi de euros), que atua no Flamengo.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (17), o técnico da Seleção Brasileira elogiou o trabalho de Juba com a amarelinha nos treinamentos, reforçando que há a possibilidade do lateral entrar em campo diante da Tunísia, nesta terça, no amistoso que fecha o calendário do Brasil em 2025. O técnico italiano também afirmou que não há uma desvantagem grande ao jogador do Bahia por ele estar estreando na Seleção durante a reta final de preparação para a Copa do Mundo.

- O Luciano tem feito ótimos treinamentos, vem mostrando suas qualidades. Estamos muito contentes com ele, é muito sério e profissional, mostrando a qualidade que tem. É muito bom com bola, muito inteligente e com posicionamento correto em campo. Tem oportunidade de jogar amanhã e para estar na Copa do Mundo. Estamos contentes com ele - destacou o treinador.