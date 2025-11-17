O Bahia tem duas preocupações nas laterais para o clássico nordestino contra o Fortaleza, marcado para as 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Convocados pelas seleções do Brasil e da Colômbia, respectivamente, Luciano Juba e Santiago Arias são dúvidas para o técnico Rogério Ceni.

A começar pela lateral esquerda, Juba ainda não estreou pela seleção brasileira e deve receber oportunidade do técnico Carlo Ancelotti no jogo contra a Tunísia, a partir das 16h30 desta terça-feira (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Logo depois da partida, entre a noite de terça e a madrugada de quarta, o defensor vai embarcar no avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rumo a São Paulo. De lá, o atleta viaja para Salvador.

Juba deve chegar à capital baiana na quarta-feira e, a depender do condicionamento físico e do tempo em que ficar em campo pela Seleção, ele tem condições de se recuperar para entrar em campo na noite de quinta-feira. Mas, caso Ceni queira uma opção mais oxigenada, Zé Guilherme e Iago Borduchi são opções para a função.

Um dos convocados do Bahia, Juba participa de treino da Seleção em Londres; lateral deve jogar contra o Fortaleza (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Situação de Arias é mais complicada para o Bahia

Já Santiago Arias, ao contrário de Juba, não deve ter tempo hábil para recuperação. O lateral colombiano jogou os 90 minutos do amistoso contra a Nova Zelândia na noite do último sábado - ele inclusive deu assistência para o gol de Gustavo Puerta, aos três minutos de jogo - e está cotado para ser titular mais uma vez a partir das 22h desta terça-feira (horário de Brasília), quando a Colômbia encara a Austrália, em Nova York.

De acordo com o Bahia, o lateral só vai desembarcar em Salvador na manhã de quinta-feira, o que torna difícil a sua participação no duelo contra o Fortaleza. Assim, as opções para substituí-lo são Gilberto, que está em fase final de recuperação de um estiramento muscular, e até mesmo o volante Erick, que foi improvisado na lateral direita em jogo-treino no último sábado.

Santiago Arias em ação na partida entre Colômbia e Nova Zelândia; dentre os convocados do Bahia, ele é a principal dúvida contra o Fortaleza (Foto: redes sociais)

Essas são as opções para Rogério Ceni, que tem a missão de superar o ex-time, que vive em crise no Campeonato Brasileiro, para encaminhar uma classificação direta do Bahia para a fase de grupos da Libertadores 2026.