Finais Inema 2025 fecham temporada de torneios em águas abertas na Bahia

A temporada de competições em águas abertas na Bahia está chegando ao fim em um momento que pode ser considerado histórico. Com duas décadas de existência no estado, a modalidade fecha este ano simbólico com um evento especial entre os dias 21 e 23 de novembro na Praia de Inema, em Paripe, subúrbio de Salvador.

As "Finais Inema" fecham a temporada da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), com disputas decisivas do Campeonato Baiano de Águas Abertas, além de servirem de palco para as fases decisivas da Copa Brasil, do Campeonato Brasileiro Interclubes, do Campeonato Sul-Americano de Clubes e Seleções e do quarto Troféu Marcelinha Cunha.

Competidores durante prova de águas abertas na Bahia (Foto: Bulos Photo Art Estúdio/ Divulgação FBDA)

Diferentes regiões do estado receberam competições de águas abertas antes da grande festa em Salvador. Em fevereiro, por exemplo, a segunda etapa foi realizada na Gamboa do Morro e reuniu atletas de diversos clubes baianos. Ainda no primeiro semestre, Juazeiro, no norte da Bahia, foi palco de duas etapas consecutivas, a quinta e a sexta, levando o campeonato ao Velho Chico e ampliando o alcance da competição pelo interior. Já em agosto, a sétima etapa movimentou o município de Santo Estêvão, reforçando a interiorização do circuito e o crescimento da modalidade em diferentes territórios da Bahia.

Já no dia 14 de setembro ocorreu a oitava etapa do Campeonato, com a prova de 4 km, também na Praia de Inema. Semanas depois, a nona etapa foi realizada no 2º Distrito Naval, em Salvador, reunindo 553 nadadores nas categorias base, máster e elite.

Por isso, as finais adquirem tanto o caráter de coroação da temporada estadual quanto de momento de integração nacional e internacional das águas abertas. A FBDA escolheu dois circuitos, batizados de "Circuito Osmar" e "Circuito Dodô", que combinam distâncias que vão desde 250 m até 10 km, além de revezamentos, em alusão à festa e à identidade baianas.

— É uma honra fechar a temporada no nível que a gente planejou: as finais em Inema reúnem Bahia, Brasil e mundo num só lugar. E aí, em dezembro, a festa termina com a tradicional travessia Itaparica-Salvador. Inema é um dos eventos mais aguardados do nosso calendário, e mostra que a Bahia não está só participando dos esportes aquáticos, está se colocando como destaque — detalhou o presidente da FBDA, Marco Antônio Lemos.

Preparativos para competição de águas abertas (Foto: Bulos Photo Art Estúdio/ Divulgação FBDA)

Confira os circuitos das Finais Inema de águas abertas

Circuito Osmar: provas de 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2,5 km, 1,5 km, 250 m, e revezamento 2×2×750 m;

Circuito Dodô: para iniciação e categorias menores, revezamento 2×2×750 m (Petiz), 750 m, 250 m (Iniciante 1 e Marcelinha), 500 m (Iniciante 2 e Marcelinha).

Na prática, o evento assume papel de vitrine para a modalidade na Bahia e, ao mesmo tempo que finaliza o circuito estadual, abre espaço para clubes e atletas de nível nacional e sul-americano. O histórico das etapas anteriores mostra crescimento em número de participantes e expansão das categorias, o que reforça o peso das finais desse ano.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) em parceria com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb); da Prefeitura de Salvador, via Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e Empresa Salvador Turismo (Saltur); da Marinha do Brasil, além de Embasa, Intermarítima, e, como novo parceiro, a Piracanjuba.