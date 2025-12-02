O goleiro Danilo Fernandes, atleta mais longevo do atual elenco do Bahia, pegou todo mundo de surpresa nesta terça-feira. Em um podcast produzido pelo próprio clube, ele anunciou que está prestes a se aposentar e declarou seu amor ao Tricolor, time em que pretende seguir depois de pendurar as chuteiras [assista no vídeo abaixo].

— Acho que não tinha cenário mais perfeito que esse. Oportunidade mais linda do que essa. Era para ser desse jeito, era para ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional em minha vida. Tem coisas que não se explicam, estão faltando palavras para entender esse momento, para falar coisas bonitas, não consigo. Mas valeu a pena, foi muito legal. Estou curtindo esses dias como se eu fosse um menino. É o medo do novo, mas vai com medo mesmo — refletiu Danilo.

— Hoje é a entrevista mais difícil da da minha vida como atleta profissional. Então, já peço desculpa se faltar palavra, se eu não conseguir me expressar do jeito que eu quero, mas é o nervosismo e ansiedade. Assim como você falou que teve insônia, eu estou há algumas semanas já tendo insônia, dormindo mal, porque vai se aproximando o momento, né? — completou.

Carreira de Danilo Fernandes

Formado no Corinthians, o goleiro de 37 anos também tem passagens por Sport e Internacional - clube que ajudou a reerguer depois da queda para a Série B - antes de chegar ao Bahia, em 2021. Danilo foi fundamental na campanha do acesso tricolor para a elite do futebol brasileiro em 2022, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Marcos Felipe e, posteriormente, de Ronaldo nos anos subsequentes.

Mesmo com pouco tempo em campo, Danilo Fernandes segue como uma das lideranças do time e foi o responsável por levantar o troféu da Copa do Nordeste nesta temporada, como uma forma de homenagem do Bahia aos serviços prestados. Ele também foi campeão baiano em 2023 e 2025 e ajudou o time a chegar na Libertadores deste ano.

— Estou me sentindo bem, mas eu não consigo acompanhar o ritmo do futebol. Eu não quero mentir para mim mesmo. Não quero mentir para outro clube. Minha carreira não foi assim. Eu consegui perceber o momento. Em alto nível, para mim, está difícil. Eu não posso, na linguagem do futebol, roubar — justificou.

Danilo ainda demonstrou interesse em continuar no Bahia, mas em outra função fora dos gramados.

— Eu tive algumas conversas até com o Cadu [diretor de futebol], e a gente está conversando mais sério sobre isso. E tendo a possibilidade de continuar no clube, ficarei feliz e realizado assim por poder continuar no clube que hoje eu amo, no clube que tenho um carinho enorme por mim e eu também tenho um carinho absurdo pelo clube, pela cidade. Então, nem se fala. Como eu disse, a minha família está hoje ambientada e super feliz aqui. Então, se tiver essa oportunidade que possa ser uma transição leve, uma transição bacana, eu quero produzir, não quero estar por ser amigo, por ser legal e por ser bonzinho. Não, eu quero ter uma função, ter metas a atingir, metas, com certeza — concluiu.