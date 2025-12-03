Vitória fora de casa reforça boa fase do Fluminense em reta final decisiva

Ao vencer o Grêmio nesta terça-feira (2), o Fluminense conquistou sua primeira vitória fora de casa sob o comando de Zubeldía e atingiu outros marcos que reforçam a boa fase do time. Além disso, contou com dois gols de Soteldo, que desencantou em momento importante da temporada, tendo a disputa pela vaga na Libertadores e as semifinais da Copa do Brasil no horizonte.

O venezuelano teve papel importante nesse e no último triunfo do Fluminense, a goleada sobre o São Paulo. Na ocasião, fez um bom jogo e teve sua primeira participação em em gol com a Armadura Tricolor, dando assistência para Serna. Diante do Grêmio, voltou a balançar as redes depois de mais de um ano e tirou a "zika" que o acompanhava - seu último gol tinha sido em 24 de outubro, quando defendia justamente o time gaúcho.

Agora, o Flu chega a seis jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e dois empates. Num recorte mais amplo, contando a estreia do treinador argentino contra o Botafogo, foram 15 jogos e apenas três derrotas - para Mirassol, Vasco e Ceará. Entre erros e acertos, o time mostrou evolução e consistência para matar os jogos e "saber sofrer".

Outro aspecto importante é o defensivo. Nas últimas nove partidas, o Tricolor teve sua defesa vazada em três, sofrendo quatro gols. Apesar disso, é um ponto que não se pode relaxar, já que, contra o Grêmio, teve duas bolas na trave e erros que poderiam ter custado a vitória. Na presença de Thiago Silva, os riscos diminuem, ao passo que crescem quando o capitão não está em campo.

O setor ofensivo, embora esteja funcionando, tem uma questão a ser resolvida. Everaldo, homem de referência na área, tem atuado melhor fora dela, com bons passes, pivôs e participações na construção de jogadas. Entretanto, na hora de marcar, o camisa 9 não aproveita as chances. Assim, abre brecha para o retorno de John Kennedy à titularidade. Enquanto isso, os pontas, meias, laterais e zagueiros dividem a responsabilidade e vivem fase artilheira.

O último jogo do Fluminense no Brasileirão será no dia 7 (domingo), às 16h, contra o Bahia, no Maracanã. A depender dos resultados de Botafogo e do Tricolor de Aço, pode chegar na rodada derradeira dependendo apenas de si para conquistar a vaga direta para a Libertadores e com a confiança em alta para os clássicos contra o Vasco pela Copa do Brasil, em 11 e 14 de dezembro.