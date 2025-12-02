menu hamburguer
Vasco

Lucas Piton tem entorse no joelho e preocupa o Vasco

Cruz-Maltino já foca nos clássicos com o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
22:21
Lucas Piton sofreu lesão no joelho e preocupa o Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Lucas Piton sofreu lesão no joelho e preocupa o Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Preocupação no Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Lucas Piton teve uma entorse no joelho esquerdo nesta terça-feira (2), na derrota para o Mirassol, em São Januário, e passará por exames de imagem nesta quarta para diagnóstico completo, conforme apurou o Lance!.

Lucas Piton, ao fim do jogo, apareceu andando com auxílio de muletas e com a perna esquerda completamente imobilizada. Ele iniciou o tratamento ainda em São Januário.

Lesão de Piton em derrota do Vasco

O lateral-esquerdo tentou roubar a bola de Guilherme Marques, do Mirassol, no lado do campo, prendeu a perna entre as do adversário e foi ao chão já reclamando de fortes dores. Piton foi atendido e precisou ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo, dando lugar ao uruguaio Puma Rodríguez.

Logo após a lesão, o Mirassol abriu o placar com Renato Marques em jogada justamente pelo corredor antes ocupado pelo camisa seis do Vasco. A equipe do interior de São Paulo ampliou já nos acréscimos e confirmou a vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Lucas Piton, do Vasco, em ação contra o Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Lucas Piton, do Vasco, em ação contra o Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press) Codigo 19/Codigo 19

O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, para fechar a campanha no Campeonato Brasileiro. Os dois jogos de semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense serão na quarta-feira e no domingo, dias 11 e 14.

Para o setor, o técnico Fernando Diniz tem como primeira opção — essa a mais utilizada nos últimos jogos, quando foi necessário — Puma Rodríguez. Em caso de nova intercorrência, Victor Luís é outra alternativa para os clássicos.

