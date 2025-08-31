Com gritos de olé, Mirassol atropela o Bahia pelo Brasileiro
Paulistas ocupam a sexta posição no Brasileiro; baianos estão em quarto
Com direito a olé, o Mirassol não tomou conhecimento do Bahia e jogando em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, goleou a equipe baiana por 5 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe paulista foram marcados por João Victor, Chico da Costa e Lucas Ramon, todos no primeiro tempo; Alesson e Cristian sacramentaram o triunfo do Leão na etapa complementar. Nestor descontou para o Tricolor de Aço.
Com o resultado, o Mirassol está na sexta posição, com 35 pontos. A derrota deixou o Bahia com 36 pontos, na quarta colocação no Brasileirão. Na próxima rodada, os baianos vão receber o Cruzeiro, em Salvador. O time paulista visitará o Grêmio, em Porto Alegre. Os jogos vão acontecer apenas no fim de semana do dia 13, após a disputa da Data Fifa.
Mirassol atropela no primeiro tempo
O Bahia mostrou logo nos primeiros minutos da partida muita dificuldade de sair para o ataque. Depois de um escanteio pela esquerda, logo aos dois minutos, João Victor abriu o placar para o Mirassol fazendo 1 a 0 para a equipe da casa. Com mais tranquilidade, os paulistas dominavam a partida e o segundo gol era questão de tempo. Chico da Costa, que não marcava há três jogos, ampliou para o Mirassol depois de cruzamento da direita. Aos 30 minutos foi a vez de Lucas Ramon deixar o dele após aproveitar o rebote do goleiro Ronaldo, que defendeu um chute forte de Negueba.
O Bahia foi criar a sua melhor chance aos 35 minutos com Luciano Juba, que deu trabalho para Walter fazendo o goleiro do Leão espalmar a bola. Dois minutos depois, Acevedo também tentou marcar parando nas mãos do goleiro da equipe do interior de São Paulo.
O primeiro tempo nem havia terminado e o técnico Rogério Ceni promoveu duas alterações para tentar mudar o placar. Quase aos 40 minutos, Cauly deu lugar a Tiago Souza assim como Acevedo para Rezende já pensando na etapa complementar. Ao mesmo tempo já era possível ouvir gritos de olé da torcida adversária.
Bahia joga mal e é goleado na etapa final
Com as trocas feitas pelo técnico Rogério Ceni ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou mais atento e começou melhor a etapa complementar apesar de não conseguir transformar a superioridade em gols. Mas a superioridade não surtiu efeito e Alesson ampliou para o Mirassol: 4 a 0. Após dividida do goleiro Ronaldo, do Bahia, com José Aldo a bola sobrou para ele que empurrou para a rede adversária. Ainda mais empolgados, os torcedores do Mirassol voltaram a gritar "olé".
Pra aumentar o massacre do Mirassol, Carlos Eduardo cruzou da direita e Cristian Renato, que tinha acabado de entrar, ampliou o marcador: 5 a 0.
O gol de honra do Bahia saiu aos 42 minutos. Nestor recebeu a bola dentro da área do Mirassol e bateu forte estufando as redes do Leão. Mas de nada adiantou. Com o resultado, a equipe paulista segue invicta dentro de casa na competição. O placar de 5 a 1 se tornou a maior goleada do Mirassol na temporada.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 5 X 1 BAHIA
22ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Maião, Mirassol;
🥅 Gols: João Victor (Mirassol) 2'/1ºT; Chico da Costa (Mirassol) 22'/1ºT; Lucas Ramon (Mirassol) 30'/1º; Alesson (Mirassol) 14'/2º; Cristian (Mirassol) 30'/2ºT e Nestor (Bahia) 42'/2ºT
🟨 Cartões Amarelos: -
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE);
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);
⚽ESCALAÇÕES:
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho (Chico) e José Aldo (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa (Cristian Renato).
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Tiago Souza), Erick Pulga (Kayky) e (Mateo Sanabria) e Lucho Rodríguez.
🏟️ Público: 4.759
💰 Renda: R$ 140.580,00
