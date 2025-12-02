Diniz lamenta derrota, mas elogia postura do Vasco em casa

O Vasco foi superado pelo Mirassol na noite desta terça-feira (2), em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não desapontou Fernando Diniz quanto ao desempenho. O técnico, em entrevista coletiva, elogiou a postura de seus comandados diante de um bom adversário, que, com o resultado, garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026.

— Obviamente que perder de novo em São Januário fica um clima que a gente não gosta. Ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter. Em relação à partida, não fizemos um jogo ruim. Muito pelo contrário. Fizemos um jogo muito bom contra um adversário que é muito bom. Se pegar as estatísticas do Mirassol, qualquer uma, contra qualquer adversário, eles têm estatísticas que favorecem eles em tudo — iniciou Diniz.

— A gente teve uma estatística e não conseguimos converter em gol. Eles tiveram duas oportunidades e aproveitaram. Na última já estávamos mais expostos do que deveríamos. A gente não criou tanta chance clara, mas estava sempre perto de criar chances claras — completou.

Para Fernando Diniz, foi uma noite de poucas falhas do Cruz-Maltino diante de sua torcida. Na visão do treinador, a equipe esteve perto de fazer o gol, criou oportunidades para, mas o posicionamento na transição complicou.

— Estava mais perto do que fazer gol do que o Mirassol. No fundo, o lance do gol do Mirassol não tem nada a ver com a gente alongar o jogo, quem alongou o jogo foi o Mirassol. A gente estava mal posicionado atrás. Se for falar de maneira prática, o primeiro gol foi o que determinou o resultado do jogo. Foi um lance em que a gente devia estar um pouco mais protegido do que estava. O Paulo Henrique estava aberto, não precisava. Se a linha estivesse do jeito que era para estar, a gente conseguiria cortar o cruzamento e não ai ficar tão exposto. Foi circunstância do jogo. Agora que passou fica tudo mais fácil.

Vasco perdeu para o Mirassol em casa (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Diniz confia em Vasco melhor na Copa do Brasil

Com o resultado, o Cruz-Maltino ficou estacionada nos 45 pontos, precisando ainda se livrar do rebaixamento. O último compromisso pelo Brasileirão será no domingo, contra o Atlético-MG, fora de casa. Já os jogos contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil acontecerão nos dias 11 e 14 deste mês.

— Num momento muito decisivo a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente e hoje a gente jogou bem de novo. Quando o time joga bem, é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje, talvez, a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Contra o Inter, começou a gente fez um gol, mais um pouquinho fez o segundo.

