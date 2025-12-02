Fortaleza recebe Corinthians mirando saída do Z4; confira

O Fortaleza encara o Corinthians nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão, valendo pela 37ª rodada da Série A. Um triunfo pode tirar o clube cearense da zona de rebaixamento, mas isso ainda depende de outros placares.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG levou a equipe de Martín Palermo aos 40 pontos, em 18º lugar. Internacional (41 pontos), Santos (42), Vitória (42) e Ceará (43) aparecem acima na classificação. Os quatro serão visitantes nesta rodada.

Assim, caso vença o Corinthians, o Fortaleza precisará de ao menos dois dos três cenários plausíveis abaixo para sair da zona:

Derrota ou empate do Internacional contra o São Paulo (quarta-feira, 20h)

Derrota ou empate do Santos contra o Juventude (quarta-feira, 19h30)

Derrota ou empate do Vitória contra o RB Bragantino (quarta-feira, 19h)

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Partida entre Fortaleza e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Uma derrota do Ceará para o Flamengo poderia trazer a igualdade em pontos e vitórias, mas é improvável que o Fortaleza tire a diferença de saldo (-14 contra -3).

continua após a publicidade

Em caso de empate do Leão contra o Corinthians, a saída do Z4 só aconteceria se Internacional e Santos perdessem e ficassem em desvantagem no saldo de gols. Os gaúchos possuem -12 e os paulistas têm -11. Uma derrota complicaria a vida do Tricolor, que visitará o Botafogo na última rodada.

➡️ Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (3), na Arena Castelão, diante do Corinthians. O duelo pela Série A terá início às 19h (de Brasília).