Mais um lance polêmico virou assunto em partida do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o Grêmio bateu o Bahia por 1 a 0, em Porto Alegre, com gol de pênalti convertido por Braithwaite. Mas a marcação da falta em cima do atacante dinamarquês dentro da área gerou revolta de atletas e comissão técnica do Tricolor baiano contra o árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Após uma dividida entre o goleiro Marcos Felipe e Braithwaite, o árbitro imediatamente sinalizou o pênalti. O VAR sugeriu revisão, Bruno Arleu passou cerca de três minutos na análise do lance, mas ainda assim manteve a decisão de campo e marcou a falta.

Na saída do campo depois do apito final, o goleiro do Bahia discordou do pênalti e afirmou que, na verdade, levou um pisão do atacante do Grêmio.

- Sobre o pênalti, eu recolho o meu braço, ele pisa em mim e o Bruno marca o pênalti. Tem que deixar para a nossa diretoria analisar com a CBF. Perdemos o ponto sem explicação. Ainda tentou expulsar o Caio antes do meio-campo. Agora é seguir em frente porque quarta-feira temos uma final - disse o goleiro ao canal Premiere.

A expulsão a que ele se refere aconteceu já nos acréscimos, quando Caio Alexandre puxou Arezo antes mesmo do meio-campo para parar um lance claro de contra-ataque. De início, o árbitro aplicou cartão vermelho, mas, após revisão, voltou atrás e mostrou apenas um amarelo por entender que Rodrigo Nestor ainda estava na cobertura da jogada.

Situação do Bahia

Com a derrota, o Bahia estaciona na 7ª posição, com 15 pontos, e pode terminar a rodada em 9º. Agora o time foca na partida decisiva desta quarta-feira contra o Internacional, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Só a vitória interessa ao Tricolor na luta por uma vaga nas oitavas de final.

O time de Rogério Ceni só volta a entrar em campo pelo Brasileirão às 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), quando recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova.