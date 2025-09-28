De olho em uma recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem a missão de superar o poderoso Palmeiras a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada. o técnico Rogério Ceni segue com desfalques importantes no time, mas deve ter retorno de titular.

O atacante Ademir se recuperou de uma lesão na coxa, treinou com o grupo depois da derrota para o Vasco e deve estar à disposição para a partida. Outro que trabalha normalmente é o zagueiro Kanu, que pode voltar a ser relacionado a qualquer momento.

Por outro lado, o volante Jean Lucas está suspenso após ser expulso ainda no primeiro tempo do duelo contra o Cruzmaltino, na última quarta-feira. Quem deve substituí-lo é o uruguaio Acevedo.

Já Erick, Ruan Pablo, Caio Alexandre e David Duarte seguem em processo de transição e ainda não estão aptos a entrar em campo. Erick Pulga e João Paulo, por sua vez, continuam tratamento de lesão no departamento médico.

Diante disso, a provável escalação do Bahia contra o Palmeiras é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Michel Araújo (Nestor) e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Rogério Ceni conversa com a sua comissão técnica durante treino do Bahia; veja acima a provável escalação contra o Palmeiras (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de uma sessão com análises de vídeo da partida contra o Vasco, o técnico Rogério Ceni fez testes na equipe com um treinamento tático. Logo depois, o elenco foi dividido em dois: enquanto uma parte trabalhava finalizações e cobranças de faltas, a outra realizou uma partida de sete jogadores contra sete.

BAHIA x PALMEIRAS

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Palmeiras: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).