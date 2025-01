O Bahia já anunciou cinco novas contratações para a temporada 2025, mas ainda não encerrou suas investidas no Mercado da Bola e quer reforçar sua meta para este ano, que envolve disputa da Libertadores. E o alvo pode ser um goleiro que ídolo em Portugal e já foi alvo do Real Madrid no fim de 2023.

Trata-se de Matheus Magalhães, arqueiro de 32 anos que defende o Braga, e é titular incontestável do clube há quase uma década. O jogador está há 11 anos na equipe e tem contrato assinado até 2027. Entretanto, veículos portugueses já associaram o nome do atleta ao Grupo City e ao Bahia, indicando que o jogador teria vontade de atuar no Brasil.

Matheus Magalhães defende o Braga há 11 temporadas. (Foto: Reprodução/X/@SCBragaOficial)

Seu valor de mercado é avaliado em cinco milhões de euros, ou R$ 31,1 milhões na cotação atual. Até agora, o Bahia fechou as chegadas de Michel Araujo e Rodrigo Nestor, do São Paulo, Erick, do Athletico-PR, Erick Pulga, do Ceará, e Santiago Mingo, que veio do Defensa y Justicia, da Argentina.

Quem é Matheus Magalhães

Formado nas categorias de base do América-MG, o goleiro brasileiro deixou o Brasil ainda em 2014. Após fazer a formação no Coelho, Magalhães foi destaque do clube no Brasileirão sub-20, em 2011, sendo considerado um dos melhores goleiros da competição.

Se transferiu direto para o Braga, onde foi titular logo em sua chegada. Nas temporadas seguintes, oscilou entre titular e reserva, até se firmar a partir de 2017. Sofreu uma lesão grave que o afastou dos gramados por meses, mas se recuperou e retomou a posição de titularidade. O goleiro já trabalhou com técnicos importantes, como Abel Ferreira e Artur Jorge, ambos na equipe portuguesa.

No fim de 2023, seu destino poderia ter sido o clube que é considerado o maior do mundo, o Real Madrid. A equipe dirigida por Florentino Pérez voltou seus olhares a Magalhães já que não tinham um acordo de renovação com o goleiro Kepa Arrizabalaga. O atleta não permaneceu na equipe, mas as conversas para contratar o brasileiro esfriaram e a transferência não aconteceu.

O Real Madrid se interessou pelo goleiro quando viu sua atuação contra a própria equipe espanhola na Liga dos Campeões. Em outubro e novembro de 2023, as equipes se enfrentaram pela fase de grupos da competição. Em Portugal, o Madrid venceu por 2 x 1. No Santiago Bernabéu, o placar foi 3 x 0, mas Matheus Magalhães foi destaque pelas defesas na partida e evitou uma grande goleada madridista naquela noite.

Atualmente, o Bahia tem Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Denis Jr. como goleiros em seu elenco. Entretanto, a temporada passada foi marcada por problemas na posição. Entretanto, a diretoria entende que precisa elevar o nível por conta dos objetivos do Esquadfrão na temporada 2025.

Marcos Felipe falhou em lances capitais ao longo do ano, Adriel, que não renovou, não se firmou como titular, e o ano acabou com Danilo Fernandes no gol na última rodada do Brasileirão. O goleiro de 36 anos ex-Internacional e Sport até renovou por mais um ano com o tricolor, mas não atende totalmente às expectativas do setor.