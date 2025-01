O Bahia anunciou a contratação do atacante Willian José, nesta terça-feira, em suas redes sociais. Quarto maior artilheiro brasileiro da história do Campeonato Espanhol com 82 gols marcados, o jogador assinou com a equipe baiana até o fim de 2026.

Willian José foi anunciado como novo reforço do Bahia (Foto: Divulgação/Bahia EC)

Antes de voltar ao Brasil, Willian José estava no Spartak Moscou, da Rússia. Ele chega ao Bahia em uma transferência sem custos. O atacante desembarcou em Salvador no último sábado para fazer os exames antes de firmar o vínculo.

Segundo nota divulgada pelo Bahia, o jogador está presente na pré-temporada do clube em Girona, assim como os outro quatro reforços já anunciados: Erick (ex-Athletico), Rodrigo Nestor (ex-São Paulo), Michel Araújo (ex-São Paulo) e Erick Pulga (ex-Ceará).

Willian José em passagens por equipes como Real Madrid B, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton e Betis. No Betis, atuou até 2024 antes de se transferir para o Spartak Moscou, onde marcou um gol em 13 partidas.

Antes de sua experiência internacional, o atleta de 33 anos jogou por importantes clubes brasileiros, como São Paulo, Grêmio e Santos. No Bahia, ele competirá por uma posição no ataque com Everaldo e Luciano Rodríguez, visando reforçar o setor ofensivo para a temporada de 2025.

Confira a nota oficial do Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF anuncia a contratação do atacante Willian José. Aos 33 anos de idade, o jogador assinou vínculo com o Esquadrão de Aço até o fim da temporada 2026.

Nascido em Porto Calvo (AL), Willian José foi revelado pelo Grêmio Barueri e passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos. As boas atuações no futebol brasileiro o colocaram na Seleção Brasileira sub-20, onde conquistou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria na temporada 2011.

A partir de 2014, ele seguiu para o futebol europeu, com passagens por Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Betis e Spartak Moscou.

Sua passagem pela Espanha rendeu a presença entre os quatro maiores goleadores brasileiros em La Liga, com 82 gols marcados, além dos títulos da Copa do Rei (2013/2014 e 2021/2022).

O jogador realizou os exames médicos e já está na Espanha, junto com o restante do grupo principal em Girona, onde o Esquadrão faz pré-temporada.