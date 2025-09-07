Bahia está perto de fechar a venda de Lucho Rodríguez por valor recorde

O Bahia está prestes a concretizar a maior negociação de sua história. O clube recebeu uma proposta oficial do Neom, recém-promovido à primeira divisão da Arábia Saudita, pelo atacante uruguaio Lucho Rodriguez. A oferta é de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 139,3 milhões), valor que supera todas as vendas anteriores realizadas pelo Esquadrão de Aço.

A proposta prevê pagamento imediato de 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) e outros 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus por metas de desempenho. Além disso, o Bahia manteve 25% dos direitos econômicos para uma futura venda, garantindo participação em uma eventual valorização do jogador no mercado internacional.

Lucho chegou ao Bahia em 2023, contratado por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na época) junto ao Liverpool, do Uruguai. O clube uruguaio, que conservou parte dos direitos do atleta, também lucrará com a transação. Pelo acordo firmado na transferência, o Liverpool tem direito a 30% da valorização obtida. Como a diferença entre compra e venda é de R$ 61,3 milhões, o time uruguaio receberá aproximadamente R$ 18,3 milhões.

O atacante uruguaio, considerado uma das principais promessas de sua geração, foi destaque no título mundial sub-20 conquistado pelo Uruguai em 2023, além de ter sido artilheiro do Pré-Olímpico no ano seguinte. Sob o comando de Marcelo Bielsa, também recebeu oportunidades na seleção principal, o que aumentou sua visibilidade no cenário internacional.

Pelo Bahia, Lucho Rodriguez disputou 69 partidas, marcou 20 gols e deu três assistências. Com a camisa tricolor, conquistou os títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste em 2024, reforçando sua importância no elenco.

