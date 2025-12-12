O que o Lance! sabe da saída de D'Alessandro do Internacional

Nos bastidores do Beira-Rio, a saída de Andrés D'Alessandro do cargo de diretor esportivo, anunciada na noite de terça-feira (9), não chegou a ser lamentada. O fim de mais um ciclo do ídolo colorado na avenida Padre Cacique é, acima de tudo, o retrato de um desgaste interno que se transformou incontornável diante da falta de entrega de resultados. O Lance! conta o que sabe sobre o pedido de demissão do ex-camisa 10 do Internacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Bastidores da saída de D'Alessandro

O pedido do campeão da Libertadores de 2010 ao presidente alvirrubro para não permanecer foi desencadeado por outro movimento do cartola. Pouco antes, Alessandro Barcellos havia demitido o diretor executivo André Mazzuco. Ao se reunir com o cartola, D'Alessandro disse que, dessa forma, preferia não continuar no clube.

Barcellos não fez força para manter o argentino, aceitando de bate-pronto sua posição. A avaliação nos corredores do Beira-Rio sobre a performance de D'Ale no cargo ficou clara. De acordo com o que ouviu o Lance!, pouco consideraram o trabalho do ídolo bem-sucedido na função.

continua após a publicidade

Sua principal missão era manter o vestiário mobilizado, ser ponte permanente entre jogadores, comissão técnica e direção. Nada disso aconteceu de forma satisfatória. Principalmente no primeiro quesito, já que o time esteve desmotivado em boa parte da temporada. Soma-se a isso, contratações indicadas por ele fracassaram.

Desgaste acentuado na última semana

Todo esse cenário gerou um desgaste, que foi acentuado na última semana, quando D'Alessandro procurou rádios de Porto Alegre para motivar a torcida para o jogo contra o Bragantino. Entre dirigentes e até jogadores, o movimento foi visto como uma forma de "limpar" sua imagem junto aos fãs.

continua após a publicidade

A decisão de romper com D'Ale, principalmente por conta da sua imagem, não estava amadurecida dentro do Conselho de Gestão, onde parte dos integrantes viam seu trabalho com insuficiente. A decisão do argentino de não permanecer com a saída de Mazzuco facilitou.

A consequência mais imediata dessa ruptura pode recai sobre a permanência de Abel Braga. Cotado para assumir um cargo no Departamento de Futebol, o ex-técnico tinha em Mazzuco e, principalmente, em D'Alessandro, nomes de confiança, tanto que havia manifestado desejo de trabalhar com o camisa 10 no Inter.