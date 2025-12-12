Pochettino na mira do São Paulo? O que se sabe sobre o assunto

Tomás Pochettino, meio-campista do Fortaleza, entrou no radar do São Paulo. O Lance! apurou que ainda não houve proposta oficial e que a intenção do Tricolor seria tentar um empréstimo, especialmente por questões financeiras.

continua após a publicidade

O Fortaleza, porém, trabalha com a possibilidade de uma venda, o que torna o cenário mais complexo. Pochettino tem contrato até 2027 e, após o rebaixamento para a Série B, o clube avalia seus ativos para 2026.

Além de Pochettino, o São Paulo também acompanha a situação de Gastón Ávila, zagueiro emprestado ao Fortaleza pelo Ajax. A ideia, novamente, seria um empréstimo. O clube cearense considerava mantê-lo para a próxima temporada, caso fosse do interesse do jogador, mas o valor para uma compra, próximo de 20 milhões de reais, é inviável no momento. Para o São Paulo, uma negociação definitiva também está fora do alcance, o que reforça o empréstimo como alternativa.

continua após a publicidade

➡️São Paulo: Pablo Maia entra na mira da Europa e Rússia

No planejamento para 2026, o São Paulo prioriza reforços por empréstimo com opção de compra, modelo semelhante ao aplicado na chegada de Marcos Antonio no último ano.

Tomás Pochettino renovou contrato com o Fortaleza até 2027 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

São Paulo tem padrão definido para reforços em 2026

O São Paulo definiu um plano para a vinda de reforços em 2026. Sem poder gastar muito ou lidar com folhas salariais além da realidade do clube, é esperado que duas ou três peças pontuais cheguem ao time. A intenção é que sejam atletas jovens e em moldes parecidos com o de Marcos Antonio no último ano - empréstimos com opções de compra.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Pensando em 2026, uma das ideias é ter de cinco a seis jogadores de Cotia integrados entre os profissionais também. O São Paulo ainda aguarda para saber se irá disputar ou não a Copa Libertadores ano que vem.