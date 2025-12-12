Pochettino na mira do São Paulo? O que se sabe sobre o assunto
Tomás Pochettino, meio-campista do Fortaleza, entrou no radar do São Paulo. O Lance! apurou que ainda não houve proposta oficial e que a intenção do Tricolor seria tentar um empréstimo, especialmente por questões financeiras.
O Fortaleza, porém, trabalha com a possibilidade de uma venda, o que torna o cenário mais complexo. Pochettino tem contrato até 2027 e, após o rebaixamento para a Série B, o clube avalia seus ativos para 2026.
Além de Pochettino, o São Paulo também acompanha a situação de Gastón Ávila, zagueiro emprestado ao Fortaleza pelo Ajax. A ideia, novamente, seria um empréstimo. O clube cearense considerava mantê-lo para a próxima temporada, caso fosse do interesse do jogador, mas o valor para uma compra, próximo de 20 milhões de reais, é inviável no momento. Para o São Paulo, uma negociação definitiva também está fora do alcance, o que reforça o empréstimo como alternativa.
No planejamento para 2026, o São Paulo prioriza reforços por empréstimo com opção de compra, modelo semelhante ao aplicado na chegada de Marcos Antonio no último ano.
São Paulo tem padrão definido para reforços em 2026
O São Paulo definiu um plano para a vinda de reforços em 2026. Sem poder gastar muito ou lidar com folhas salariais além da realidade do clube, é esperado que duas ou três peças pontuais cheguem ao time. A intenção é que sejam atletas jovens e em moldes parecidos com o de Marcos Antonio no último ano - empréstimos com opções de compra.
Pensando em 2026, uma das ideias é ter de cinco a seis jogadores de Cotia integrados entre os profissionais também. O São Paulo ainda aguarda para saber se irá disputar ou não a Copa Libertadores ano que vem.
