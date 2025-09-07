Rogério Ceni vira assunto após titulo com o Bahia: ‘Não consigo aceitar’

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, virou assunto nas redes sociais depois que o Tricolor de Aço se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Com uma vitória esmagadora por 5 a 0 na Arena Fonte Nova, o Bahia se tornou o maior campeão da competição.

continua após a publicidade

Tiago (3x), Lucho Rodríguez e Rezende foram os responsável por construir o placar elástico. Os comandados de Rogério Ceni no Bahia fizeram bonito e garantiram um placar agregado de 9 a 1 na grande decisão.

➡️Ex-Seleção Brasileira revela sonho de defender o Flamengo: ‘Arrepiava’

Depois do título, o técnico Rogério Ceni virou pauta nas redes sociais. Muitos falaram que se ele fosse estrangeiro, teria um maior reconhecimento. Outros, destacando o número de títulos do treinador, apontaram ele como um possível nome para a Seleção Brasileira no futuro. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Rogério Ceni, técnico do Bahia (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Veja comentários sobre Rogério Ceni após título do Bahia

Treinador celebra título e exalta carreira no Nordeste: ‘Lado especial’

Rogério Ceni conquistou seu segundo título como treinador do Bahia. Na tarde deste sábado, o Tricolor confirmou o favoritismo diante do Confiança e aplicou uma nova goleada no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, desta vez 5 a 0, para se tornar pentacampeão do torneio. Tiago (3x), Lucho Rodríguez e Rezende balançaram as redes neste dia histórico em uma Arena Fonte Nova que recebeu recorde de público na temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Finais são especiais, independente das circunstâncias. É raro chegar em uma final. Vencer fica para a história do clube. Esse ano ainda teve dois títulos, um estadual e outro regional, assim como foi em 2001 pela última vez. Terça-feira completo dois anos aqui, traz confiança para a gente e é muito especial. É o primeiro clube do Nordeste a conquistar cinco vezes a competição. A final teve dois placares elásticos, mas as quartas e as semis foram jogos muito duros também, contra times da primeira divisão. Feliz em deixar nosso nome na história do Bahia — celebrou Ceni.