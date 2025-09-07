Bahia bate recorde de público na final da Copa do Nordeste
Tricolor atropela o Confiança e conquista o pentacampeonato
O Bahia levantou seu quinto troféu da Copa do Nordeste diante de um público recorde na Arena Fonte Nova, no último sábado. Sob os olhares de 48.637 torcedores presentes (48.124 pagantes), o Tricolor dominou o Confiança e aplicou uma goleada por 5 a 0 para sacramentar o título com 9 a 1 no agregado. Esse, inclusive, foi o maior público do Bahia no ano e o segundo maior da história do estádio em jogos de clubes.
Levando em conta os pagantes, o maior público desta temporada, fora o duelo deste sábado, foi registrado no Ba-Vi válido pela nona rodada do Brasileirão, quando 47.273 pessoas assistiram à vitória do Bahia por 2 a 1.
Em jogos de clubes, o recorde a ser batido é do próprio Bahia. Durante a Série B de 2022, quando lutava pelo acesso à elite, 48.464 pagantes apoiaram o time no empate por 1 a 1 contra o Guarani. O público total do jogo foi de 48.866. A diferença para este duelo contra o Confiança foi de 229 torcedores presentes.
— Parabenizamos a todos os envolvidos na realização da Copa do Nordeste e desta grande final, ao Esporte Clube Bahia pela conquista, ao Confiança pela campanha e, especialmente, à torcida que fez uma grande festa neste marco de valorização do nosso futebol — celebrou Alexandre Gonzaga, presidente da Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
O maior público da história
Vai ser difícil, no entanto, quebrar o recorde de público geral da Arena Fonte Nova. A marca de 51.227 presentes foi atingida na partida entre Bélgica e Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2014. Na época, foi utilizada uma arquibancada móvel para ampliar o número de assentos.
A próxima chance para a torcida lotar a Fonte Nova e tentar quebrar novos recordes será às 20h da próxima segunda-feira (15), contra o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão.
