Figurar entre os times mais fortes do Brasil é a nova realidade do Esporte Clube Bahia. Em 2025, o Esquadrão não só voltou a incomodar os tradicionais protagonistas do futebol brasileiro, como também desbancou gigantes do eixo Rio–São Paulo nas arquibancadas.

O Bahia finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro 2025 como o quarto clube que mais levou torcedores ao estádio, dentre os 20 times da Série A. A média de público do Tricolor de Aço supera a marca de 38 mil torcedores por partida, deixando para trás gigantes do futebol carioca e paulista como Palmeiras, Vasco, São Paulo, Fluminense… a lista é grande e continua.

Jogadores do Bahia celebram gol sobre o Sport na Arena Fonte Nova (Foto: William Malta FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

O Bahia de hoje não é coadjuvante. É protagonista. É clube que mira alto, que disputa, que incomoda e que cresce sustentado por um dos ambientes mais pulsantes do país. E se alguém ainda duvidava que o Esquadrão havia chegado para incomodar os grandes, 2025 está deixando a resposta bem clara: o Bahia não pede mais passagem. O "Bahea" entrou e faz questão de avisar que não pretende sair tão cedo.

Mas não é apenas no barulho da arquibancada que o Bahia vem superando outros tradicionais gigantes. A mudança de patamar é dentro e fora de campo. A equipe ficou na sétima posição e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia transformou desempenho em confiança e sonho em resultado. O time joga, encanta e compete. O elenco responde, o futebol aparece e, com o apoio financeiro do Grupo City, é possível acreditar em um futuro sólido e duradouro para o Bahia.

