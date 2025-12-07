Ceni avalia Brasileirão do Bahia: 'Não alcançamos o objetivo'

Mais uma vez, o Bahia saiu com um dolorosa derrota longe de Salvador. Na tarde deste domingo, o Tricolor perdeu confronto direto para o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, e fechou o Campeonato Brasileiro com a sensação de que poderia ter ido mais longe. A equipe ficou na sétima posição e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

Essa era uma meta secundária do Bahia, que, apesar dos dois títulos regionais (Campeonato Baiano e Copa do Nordeste), tinha como principal objetivo assegurar a classificação direta para a fase de grupos da competição continental, que ficou justamente com o Fluminense.

— Não vou colocar culpa em um setor. Nós, como time, não alcançamos o objetivo que traçamos. A gente vê os times brigando contra o rebaixamento, times grandes brigando. Só mostra que o Brasileiro é difícil, competitivo. O Fluminense tem uma boa equipe. Nós tivemos oportunidades no primeiro tempo, mas a bola não entrou. Em um erro nosso acabaram fazendo os gols. Precisamos dos reforços. Agora é parar e planejar a temporada 2026 — iniciou Rogério Ceni.

— Hoje foi jogo equilibrado que se decidiu por uma bobeira nossa. Infelizmente acontece. Não foi por hoje que a gente não se classificou. Foram outras oportunidades. Um ou outro escorregão em casa e uma campanha bem abaixo, em todos os sentidos, fora. Poderíamos ter pontuado mais. É diferente do ano passado. É um outro sentimento. Ganhamos o último jogo, retornando para a Pré-Libertadores. Hoje, a tentativa era classificar a vaga direta, que não é inédito e não acontece desde o título na década de 1980. É frustrante — completou.

Rogério Ceni concede entrevista coletiva depois de jogo do Bahia na Série A (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia se prepara para nova temporada

O clima no Bahia agora é de superar a frustração, aprender com os erros e levantar a poeira de olho na próxima temporada, que já começa no dia 5 de janeiro para o Tricolor. Desta vez, o time vai se preparar em Salvador para a disputa do Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

— De bom ficam os dois títulos, o regional e o estadual. Também a experiência na Pré-Libertadores, com a classificação. Na Libertadores não conseguimos a classificação. Na Copa do Brasil, caímos em um jogo bem ruim que fizemos. E o Campeonato Brasileiro lutamos até a última oportunidade. Acho que, por esses 90 minutos de hoje, poderia ser um final mais doce e valioso. O jogo de hoje, infelizmente, condiciona uma avaliação mais negativa.

— [2026] é um ano mais concorrido e disputado que foi nesse ano pelo Campeonato Brasileiro iniciar em janeiro. Vamos tentar trabalhar, usar jogos do Baiano como preparação. Em outros jogos vamos usar time mais jovem para fazer o melhor preparativo. Vamos fazer preparação no CT em Salvador, não vamos viajar. E preparar para o ano que vem, que começa no fim de janeiro. A preparação vai ser mais curta — projetou Ceni depois do último jogo do Bahia pela Série A.