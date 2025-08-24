menu hamburguer
Presença de Ancelotti em Bahia x Santos anima torcedores: ‘Momento dele’

Equipes entram em campo às 16h deste domingo, na Arena Fonte Nova

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
07:15
A presença de Carlo Ancelotti na Arena Fonte Nova para acompanhar ao vivo o duelo entre Bahia e Santos pelo Campeonato Brasileiro empolga os torcedores do Tricolor de Aço. Nomes como o de Jean Lucas e Luciano Juba trazem na torcida a esperança de ver um jogador do Bahia vestindo a amarelinha.

Jean Lucas, volante titular do Tricolor, está na pré-lista de convocados para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias pela Seleção Brasileira. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.

A convocação da Seleção Brasileira

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. Carlo Ancelotti divulgará os nomes convocados nesta segunda-feira (25), na sede da CBF. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Bahia x Santos

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Bahia e Santos se enfrentam às 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 21ª rodada, com direito à presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, na Arena Fonte Nova.

O Tricolor baiano tem 33 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Brasileirão, enquanto o Peixe é o 15º, com 21.

Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Cauly), Ademir e Willian José.

SANTOS (Técnico: Matheus Bachi)
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares.

Guilherme foi o artilheiro do Santos no Paulistão 2025 com 10 gols. (Foto: Mauricio De Souza/AGI)
Guilherme em ação pelo Santos contra o Bahia (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

