Jean Lucas chega a marca histórica em Bahia x Barcelona e mira Copa

O Bahia deve escalar um time diferente na noite desta terça-feira para a partida contra o Barcelona de Ilhéus, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Já de olho no Ba-Vi e na estreia do Brasileirão, é provável que Rogério Ceni utilize o que tem de melhor à disposição no elenco, um sinal de que Jean Lucas pode entrar em campo para fazer sua partida de número 300 na carreira.

Aos 27 anos, Jean Lucas tem passagens por clubes como Flamengo, Santos, Lyon, Brest e Monaco, mas boa parte da sua carreira foi construída no Bahia. São 121 jogos com a camisa do Tricolor baiano - clube que mais defendeu -, com 16 gols e nove assistências. Além disso, já conquistou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e participou como artilheiro da histórica campanha do time na Libertadores de 2025, a primeira em 35 anos.

— Completar 300 jogos na carreira é uma marca importante. Olho para o caminho que percorri até aqui e só tenho a agradecer. O Bahia tem um peso enorme nessa trajetória, fico muito feliz de viver mais um momento especial vestindo essa camisa, que venham muitos outros. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que tenho vivido aqui — comemora Jean Lucas, vice-artilheiro do Bahia na história da Libertadores, com quatro gols.

Jean Lucas participa de treino pelo Bahia; meia deve completar 300 jogos contra o Barcelona de Ilhéus (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Destaque do Bahia, Jean Lucas sonha com Copa do Mundo

Este ano de 2026 promete ser ainda mais especial para Jean, que não sonha só em atingir metas esportivas pelo Bahia, como também pretende se manter no radar de Carlo Ancelotti para uma possível convocação à Copa do Mundo.

Vale lembrar que, em setembro de 2025, o volante foi convocado para a Seleção Brasileira e entrou para a história ao encerrar um jejum de 34 anos sem jogadores do Bahia com a camisa da Amarelinha, além de romper um intervalo de oito anos sem atletas do futebol nordestino chamados para a equipe nacional. O meio-campista fez sua estreia pela Seleção na partida contra a Bolívia, em El Alto, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jean Lucas também figurou em outras duas pré-listas de Ancelotti.

— Vestir a camisa da Seleção foi a realização de um sonho. Sei que a concorrência é grande, mas também sei que o professor acompanha tudo o que venho conquistando, e hoje o Bahia é uma grande vitrine. Trabalho e evoluo a cada treino e jogo, e com fé sei que posso chegar lá. Confio nos planos de Deus — completou Jean.

O Bahia entra em campo a partir das 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, na Arena Fonte Nova, com Jean Lucas possivelmente entre os titulares.