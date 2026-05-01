Neymar no sintético? Santos divulga relacionados para clássico com Palmeiras

O Santos divulgou na tarde desta sexta-feira (1º) a lista de relacionados para o clássico contra o Palmeiras, no sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. Como esperado, Neymar está fora da partida e será preservado por conta do gramado sintético do Allianz Parque, casa do rival alviverde.

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A decisão de não ter o camisa 10 na partida também leva em conta o planejamento de ter uma sequência intensa até a convocação da Seleção Brasileira, no dia 18 de maio. O Peixe enfrentará o Recoleta-PAR, pela Copa Sul-Americana, e decide vaga na Copa do Brasil contra o Coritiba, além de encarar Bragantino e o próprio Coxa pelo Brasileirão.

Outros desfalques diante do Palmeiras serão Gabriel Menino e Gustavo Henrique. Eles seguem fora para tratar de lesões musculares na coxa direita e esquerda, respectivamente. Por outro lado, Zé Rafael viaja com a delegação, recuperado de dores na coxa direita, assim como Gabigol.

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Goleiros: Diogenes, Gabriel Brazão e João Pedro; Defensores: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Adonis Frías, Escobar, Mayke, Igor Vinícius e João Ananias Meio-campistas :João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Barreal, Mateus Xavier, Gabriel Bontempo e Samuel Pierri Atacantes: Gabriel Barbosa, Rony, Robinho Jr e Moisés.

Lista de relacionados do Santos para encarar o Palmeiras (Foto: Divulgação / Santos)

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