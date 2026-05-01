Cruzeiro: confira retrospecto de Artur Jorge em clássicos
O comandante enfrentará seu primeiro clássico pelo Cabuloso
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O técnico Artur Jorge terá neste sábado (2) seu primeiro clássico no comando do Cruzeiro, contra o Atlético-MG, às 21h (de Brasília), no Mineirão. Em sua carreira, o comandante português acumula um retrospecto positivo em derbys.
Somando os duelos contra Flamengo, Fluminense e Vasco enquanto treinador do Botafogo aos Braga x Vitória e Al-Rayyan x Al-Sadd, o comandante celeste soma oito vitórias, três derrotas e dois empates, além de 24 gols marcados, 16 sofridos, 66,67% de aproveitamento.
No Brasil, seu despenho é ainda melhor, com 88,9% de aproveitamento, com cinco vitórias e um empate, invicto em suas passagens pelo Botafogo.
O país em que Artur Jorge mais sofreu foi o Catar. Por lá, teve três clássicos contra o Al-Sadd, venceu apenas um e perdeu dois.
Confira histórico de Artur Jorge em clássicos
- Braga 1 x 1 Vitória SC
- Vitória SC 2 x 1 Braga
- Braga 3 x 2 Vitória SC
- Braga 1 x 0 Vitória SC
- Botafogo 4 x 1 Flamengo
- Flamengo 0 x 2 Botafogo
- Botafogo 3 x 0 Vasco
- Vasco 1 x 1 Botafogo
- Botafogo 1 x 0 Fluminense
- Fluminense 0 x 1 Botafogo
- Al-Rayyan 5 x 3 Al-Sadd
- Al Sadd 5 x 1 Al-Rayyan
- Al-Rayyan 1 x 2 Al-Sadd
Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.
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Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.
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