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Cruzeiro: confira retrospecto de Artur Jorge em clássicos

O comandante enfrentará seu primeiro clássico pelo Cabuloso

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 01/05/2026
17:09
Artur Jorge ((Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro))
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O técnico Artur Jorge terá neste sábado (2) seu primeiro clássico no comando do Cruzeiro, contra o Atlético-MG, às 21h (de Brasília), no Mineirão. Em sua carreira, o comandante português acumula um retrospecto positivo em derbys.

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Somando os duelos contra Flamengo, Fluminense e Vasco enquanto treinador do Botafogo aos Braga x Vitória e Al-Rayyan x Al-Sadd, o comandante celeste soma oito vitórias, três derrotas e dois empates, além de 24 gols marcados, 16 sofridos, 66,67% de aproveitamento.

No Brasil, seu despenho é ainda melhor, com 88,9% de aproveitamento, com cinco vitórias e um empate, invicto em suas passagens pelo Botafogo.

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O país em que Artur Jorge mais sofreu foi o Catar. Por lá, teve três clássicos contra o Al-Sadd, venceu apenas um e perdeu dois.

Artur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Artur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confira histórico de Artur Jorge em clássicos

  • Braga 1 x 1 Vitória SC
  • Vitória SC 2 x 1 Braga
  • Braga 3 x 2 Vitória SC
  • Braga 1 x 0 Vitória SC
  • Botafogo 4 x 1 Flamengo
  • Flamengo 0 x 2 Botafogo
  • Botafogo 3 x 0 Vasco
  • Vasco 1 x 1 Botafogo
  • Botafogo 1 x 0 Fluminense
  • Fluminense 0 x 1 Botafogo
  • Al-Rayyan 5 x 3 Al-Sadd
  • Al Sadd 5 x 1 Al-Rayyan
  • Al-Rayyan 1 x 2 Al-Sadd

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.

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Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.

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