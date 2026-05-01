Botafogo paga dívida com a CNRD e volta a poder registrar jogadores na CBF
SAF havia sido punida pelo atraso da parcela de março, referente a acordo feito com o órgão
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O Botafogo pagou a dívida de R$ 1,3 milhão com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e pode voltar a registrar atletas no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A SAF havia sido punida pelo atraso da parcela de março, referente a acordo feito com o órgão.
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A quantia foi paga no início da semana, na terça-feira (28), e tinha ficado pendente apenas a comprovação dos credores. Confirmado, a punição cai e o clube pode regularizar atletas — esta, vale lembrar, não tem relação com o transfer ban da Fifa pela dívida com o Ludogorets na compra do atacante Rwan Cruz.
Quando a punição foi aplicada, no último dia 9, o Botafogo enviou nota oficial ao Lance! explicando a situação e citando plano de investimento imediato de John Textor, que chega na casa dos R$ 125 milhões. O imbróglio com a Eagle/Ares vem atrapalhando o caixa do clube, que vê cenário de asfixia financeira.
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Botafogo com foco na base
Com o transfer ban da Fifa em curso, a penalidade sofrida na CNRD poderia atrapalhar os planos do Glorioso com seus atletas mais jovens. Isso porque a punição também é válida para inscrição de jogadores na base, até a categoria sub-15.
O Botafogo vive crise financeira grave e, momentaneamente, não entrará em nova condição de transfer ban por dívidas. Isso porque o clube, desde as últimas semanas, opera em regime de recuperação judicial após pedido feito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
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