Botafogo paga dívida com a CNRD e volta a poder registrar jogadores na CBF

O Botafogo pagou a dívida de R$ 1,3 milhão com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e pode voltar a registrar atletas no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A SAF havia sido punida pelo atraso da parcela de março, referente a acordo feito com o órgão.

continua após a publicidade

➡️ SAF do Botafogo divulga balanço financeiro com dívida bilionária e receita recorde

A quantia foi paga no início da semana, na terça-feira (28), e tinha ficado pendente apenas a comprovação dos credores. Confirmado, a punição cai e o clube pode regularizar atletas — esta, vale lembrar, não tem relação com o transfer ban da Fifa pela dívida com o Ludogorets na compra do atacante Rwan Cruz.

Quando a punição foi aplicada, no último dia 9, o Botafogo enviou nota oficial ao Lance! explicando a situação e citando plano de investimento imediato de John Textor, que chega na casa dos R$ 125 milhões. O imbróglio com a Eagle/Ares vem atrapalhando o caixa do clube, que vê cenário de asfixia financeira.

continua após a publicidade

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo com foco na base

Com o transfer ban da Fifa em curso, a penalidade sofrida na CNRD poderia atrapalhar os planos do Glorioso com seus atletas mais jovens. Isso porque a punição também é válida para inscrição de jogadores na base, até a categoria sub-15.

O Botafogo vive crise financeira grave e, momentaneamente, não entrará em nova condição de transfer ban por dívidas. Isso porque o clube, desde as últimas semanas, opera em regime de recuperação judicial após pedido feito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

John Textor vive momento de incerteza na SAF do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.