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De virada, Avaí vence São Bernardo e respira por aparelhos na Série B 2026

Equipe catarinense depende de derrota do Ceará para ter chance de se livrar da queda

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 21:14
Atualizado há 27 minutos
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Avaí x São Bernardo: duelo de futebol em campo com jogadores disputando a bola (Fabiano Rateke)
Avaí x São Bernardo: duelo de futebol em campo com jogadores disputando a bola (Fabiano Rateke)

O Avaí venceu de virada o São Bernardo por 2 a 1, neste sábado (7), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, pela 37ª rodada, e segue respirando por aparelhos na Série B. O time catarinense chegou aos 40 pontos, mas precisa contar com uma derrota do Ceará contra o América-MG, que jogam neste domingo. Se a equipe nordestina pontuar, chega aos 44 pontos e, faltando apenas uma rodada, a vitória deste sábado terá servido apenas para adiar por 24 horas a queda.

Fabrício Daniel abriu o placar para o São Bernardo. Wallison empatou faltando 11 minutos para o jogo acabar. O gol da sobrevida do Avaí veio apenas seis minutos antes do fim. Gaspar foi o autor da chance do milagre da permanência seguir viva.

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O primeiro tempo foi marcado por diversas oportunidades desperdiçadas, principalmente pelo Avaí, que criou chances com Wenderson, Luiz Henrique, Léo Gamalho, Jean Lucas, Hyan e Reynaldo, mas não conseguiu abrir o placar. O São Bernardo também teve suas chances, com finalizações de Dudu Miraíma e Fabrício Daniel, mas o gol não saiu até o intervalo.

No segundo tempo, Fabrício Daniel abriu o placar para o São Bernardo aos 70 minutos, após assistência de Pará. O Avaí reagiu com gols de Wallison, aos 78 minutos, e Gaspar aos 84 minutos, este último após assistência de Marcio Vitor, garantindo a vitória por 2 a 1.

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Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Igor Bohn, Quaresma, Reynaldo, Allyson, João Vitor, Luiz Henrique, Zé Ricardo, Jean Lucas, Wenderson, Hyan, Léo Gamalho.
Entraram: Marcio Vitor, Gabriel Cipriano, Gaspar, Wallison, Kauã Gabriel.

São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves, Luizão, Jemerson, Marcão, Pará, Dudu Miraíma, Lucas Lima, Hugo Sanches, Pedrinho, Fabrício Daniel, Lucas Fernandes.
Entraram: Daniel Amorim, Felipe Garcia, Breno Melo, Foguinho, Daniel Davi.

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