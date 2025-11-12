Os jogadores do Avaí optaram por não treinar nesta quarta-feira (12), no Centro de Formação de Atletas (CFA), em protesto por salários atrasados. O Leão volta a campo contra o Remo no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), na Ressacada.

Essa foi a segunda atividade que o elenco não participou na semana. Na terça-feira (11), data da reapresentação, os atletas também decidiram não realizar os treinamentos.

Os atrasos no time catarinense englobam dois meses de salários (CLT), seis meses de direitos de imagem e a premiação do título do Campeonato Catarinense. A diretoria não deu previsão de pagamento.

Já na temporada, o grupo do Avaí também abandonou o treino em setembro, véspera da partida diante do Amazonas, além de não fazer a concentração. Na ocasião, eram um mês sem pagar na carteira (CLT) e dois meses de direito de imagem, além do bicho pela conquista estadual.

A data de pagamento do próximo salário é para ser feito em 25 de novembro. Anteriormente, o dia era 5 de todo mês, mas o grupo avaiano aceitou postergar com justificativa da direção de 'fluxo de caixa'.

Time feminino do Avaí também tem salários atrasados

Além do time masculino, o feminino Avaí Kindermann também convive com o mesmo problema. Em outubro, o elenco denunciou atraso salarial de dois meses, falta de alimentação adequada e ausência de suporte médico.

Após conquistar o Campeonato Catarinense, torneio que ameaçaram não entrar em campo na final, as jogadoras negociaram com a Associação Esportiva Kindermann para encerrar os contratos. A tendência é de que elas entrem na Justiça para cobrar valores pendentes e procedimentos médicos não realizados.

Avaí elegeu novo presidente

No domingo (9), os sócios do Avaí elegeram um novo presidente pelos próximos quatro anos: Bernardo Pessi. Ele assumirá a vaga de Júlio Heerdt.

Candidato da chapa "Leão Campeão", ele recebeu 920 votos dos 1.813 associados que foram ao estádio para o pleito. Heerdt assume a partir de 1 de janeiro de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2029.

Avaí na Série B

Sem risco de queda e nem chance de acesso, o Avaí apenas cumpre tabela na Série B nas duas rodadas finais diante de Remo (casa) e Botafogo-SP (fora). O Leão ocupa a nona posição, com 52 pontos.