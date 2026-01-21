Autor de hat-trick, atacante do Novorizontino é carrasco antigo do Palmeiras

O atacante Robson dos Santos Fernandes, de 34 anos, marcou três gols na vitória do Grêmio Novorizontino por 4 a 0 contra o Palmeiras. Apesar do grande destaque que teve no duelo desta terça (20), brilhar contra o Palmeiras não é novidade nenhuma para Robson.

Ao todo, o atacante já marcou oito vezes contra o Palmeiras, em apenas nove jogos. Uma impressionante média uma média de aproximadamente 0,89 gol por jogo. Os outros cinco gols foram marcados quando o atacante defendeu as cores do Coritiba e do Fortaleza.

Em 2020, quando defendia o Coritiba, o atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o time alviverde, resultado que culminou na demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Atacante do Novorizontino tem média de gols impressionante contra o Palmeiras (Foto: @lancedigital)

Como foram os gols?

Robson abriu o placar na etapa inicial com um gol de cabeça, após cobrança de escanteio. Cerca de 20 minutos depois, ele recebeu com liberdade na área e bateu firme para ampliar. No segundo tempo, o artilheiro aproveitou um vacilo do jovem Luighi e bateu com tranquilidade para anotar seu terceiro gol.

Novorizontino atropela Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, nesta terça-feira (20), e perdeu a invencibilidade na atual edição do Campeonato Paulista após quatro rodadas. Robson, três vezes, e Hélio Borges marcaram os gols em uma noite que também marcou o 400º jogo da comissão técnica de Abel Ferreira à frente do clube.

Com o resultado, o Palmeiras viu o Novorizontino chegar aos mesmos nove pontos e ultrapassá-lo na tabela de classificação devido aos critérios de desempate.

