Augusto Melo pede destituição de Romeu Tuma Jr. no Corinthians

Augusto Melo entrou com um pedido na Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians para a destituição de Romeu Tuma Jr. do comando do Conselho Deliberativo (CD) do clube. O mandatário alega que o opositor conduz o seu processo de impeachment de maneira parcial e prejudica a imagem do Timão em suas declarações públicas.

continua após a publicidade

➡️ RCE dificulta plano do Corinthians de usar venda de Denner para pagar empresário



O presidente do Corinthians defende o afastamento de Romeu Tuma Jr. enquanto o seu pedido de impeachment foi votado pelo órgão. Convocado e suspenso em duas oportunidades, o próximo passo para a realização do pleito é justamente uma nova intimação do mandatário do CD. A informação foi trazida inicialmente pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo Lance!.

Interlocutores da oposição de Augusto Melo disseram que ainda não foram notificados sobre o pedido. A Comissão de Ética e Disciplina precisa julgar o caso e determinar por uma possível exclusão de Romeu Tuma Jr. do quadro de sócios, a duração do processo pode durar até dois meses.

continua após a publicidade

O presidente do CD pode convocar a votação do impeachment de Augusto Melo antes mesmo do processo para sua destituição. O rito de admissibilidade do pleito já foi aprovado pelos conselheiros e o próximo passo é a decisão sobre o afastamento.

Augusto Melo aguarda definição sobre impeachment (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Clima quente

Na última votação para o impeachment, na segunda-feira (20), Augusto Melo e Romeu Tuma Jr. discutiram no ginásio do Parque São Jorge. Na porta do clube, a torcida adotou uma postura pró-presidente.

continua após a publicidade

— Não deu direito da gente nem argumentar, aí virou um tumulto. Está sendo ditador. Não tem mais moral e nem condição nenhuma de dirigir o Conselho, temos que entrar com a destituição desse cara — afirmou Augusto Melo.

Por outro lado, Romeu Tuma Jr. defende que segue as normas postas no estatuto do clube e nega que tenha atuado de maneira parcial no processo. O presidente do conselho do Timão revelou que vem sofrendo ameaça e pediu interferência da Polícia.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Tenho tido muitas ameaças, tenho inquérito apurando, minhas filhas têm sentido isso, gestos de violência. Recentemente uma filha minha foi ameaçada, inclusive tiveram que buscá-la na escola. Eu sinto não só pela minha segurança, mas da minha família e de vários conselheiros. Inclusive, um foi agredido lá fora, isso é muito preocupante, então acho que a Polícia tem que tomar providência, o Ministério Público — afirmou Romeu Tuma Jr.