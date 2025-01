Corinthians retoma rodízio do elenco em confronto contra a Ponte Preta

Nesta quarta-feira (29), o Corinthians enfrenta a Ponte Preta em Campinas, às 19h45 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli. Após a dolorosa derrota contra o São Paulo, o clube alvinegro busca reencontrar os caminhos da vitória no Campeonato Paulista.

O treinador Ramón Díaz vai retomar o rodízio na equipe que garantiu três vitórias nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Na derrota por 3 a 1 contra o São Paulo, no último domingo (26), o clube alvinegro entrou em campo com a 'força máxima', ou seja, com os titulares que terminaram o último Brasileirão. Atletas como Hugo Souza e Memphis fizeram as suas estreias entre os 11 iniciais na temporada.

A equipe começou bem a partida, mas demonstrou falta de ritmo ao longo do duelo. A ideia de Ramón Díaz é novamente rodar o elenco para preparar os jogadores visando o clássico contra o Palmeiras, no dia 6 de fevereiro, no Allianz Parque.

O goleiro Hugo Souza fez a sua estreia contra o São Paulo e deve ser titular nas próximas partidas do Corinthians. Talles Magno, autor de dois gols no torneio, também vai retornar ao time.

Contra a Ponte Preta, Ramón Díaz deve escalar o Timão com: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Ryan, José Martínez, Charles e Talles Magno; Romero e Pedro Raul.

Talles Magno deve retornar ao time titular do Corinthians contra a Ponte Preta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Recuperação na tabela

O Timão soma três vitórias e uma derrota no Paulistão. Com 75% de aproveitamento no torneio, o Corinthians é o segundo colocado do Grupo A, atrás do Mirassol, que também possui nove pontos, mas leva vantagem no saldo de gols, sete contra um do clube alvinegro.

Nesta quarta-feira (29), o clube alvinegro enfrenta a Ponte Preta, às 19h45 (de Brasília), em Campinas. O Corinthians terá uma maratona de jogos nesta semana. No sábado (1), o adversário será o Noroeste, na segunda-feira (3), o time encara o Novorizontino, e na quinta-feira (6), o clássico será diante do Palmeiras.