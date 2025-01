RCE dificulta plano do Corinthians de usar venda de Denner para pagar empresário

O Corinthians está próximo de negociar o lateral-esquerdo Denner, de 16 anos, com o Chelsea, da Inglaterra. As negociações estão encaminhadas e a joia da base deve render 8 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões na cotação atual), além de bonificações que podem fazer o valor chegar a 15 milhões de euros (R$ 92 milhões).

Chelsea encaminha contratação de destaque do Corinthians na Copinha

Os valores foram divulgados durante entrevista de Augusto Melo ao 'Meu Timão'. O presidente revelou que não gostaria de vender o atleta, mas que a dificuldade nas renovações impostas pelo empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, tornou a negociação positiva para o Corinthians.

Em 2024, o Timão renovou o vínculo do garoto até 2027. Denner recebia um salário baixo que tornou a sua multa rescisória avaliada em R$ 10 milhões. O empresário do jogador não quis renovar o contrato com o Corinthians

— Jamais venderia o Denner agora. Por mais que eu precise de dinheiro, segurei os atletas do elenco e renovei os contratos. Não temos dinheiro para contratar, estamos fazendo sacrifícios. Não é uma ótima venda para o Corinthians, mas é uma necessidade. Dentro do contexto, é uma excelente venda. Afinal, ou ele sairia por R$ 10 milhões — disse o presidente.

Denner disputou a Copinha desta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Dívida com Giuliano Bertolucci

Empresário de Denner, Giuliano Bertolucci é um dos maiores agentes do futebol. Em janeiro, o agente cobrou uma dívida de R$ 78 milhões do clube, que envolve débitos desta e de outras gestões do Corinthians, sendo um dos maiores credores do clube alvinegro. A informação foi noticiada no 'Ge.globo'.

Com uma dívida avaliada em R$ 2.4 bilhões, o Corinthians entrou na Justiça para entrar no Regime Centralizado de Execuções (RCE), mecanismo que ajuda os clubes a quitarem dívidas formando uma 'fila' de credores e que exige uma verba receita mensal do clube para esses pagamentos em até seis anos.

A justiça aguarda um detalhamento do projeto do Corinthians, mas o mecanismo já impediu que credores bloqueassem contas do clube. Durante a entrevista ao 'Meu Timão', Augusto Melo revelou que parte da negociação de Denner será para pagar parte dos débitos com Bertolucci.

— Usamos uma parte para pagar as nossas dívidas, o que está dentro da nossa meta, e uma parte para pagar o Bertolucci, que é o que estamos fazendo com todo mundo. Todo o valor dos jogadores que estão sendo vendidos, dinheiro de antecipação de negociações também, estamos pagando uma parte aos empresários — disse o dirigente.

Possíveis problemas com o RCE

A proposta do Corinthians pode sofrer alterações conforme o avanço do RCE. Isso porque não é o clube que estabelece prioridades nos pagamentos, e o valor teria que ser destinado a dívidas pré-estabelecidas no acordo.

A legislação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que criou o RCE, determina que há critérios de prioridades para o pagamento que inclui: idosos, pessoas com doenças graves, dívidas inferiores a 60 salários mínimos, gestantes, vítimas de acidente de trabalho, dívidas que reduzam pelo menos 30% do total dos débitos e, por fim, os processos mais antigos.

O descumprimento da ordem pode levar à impugnação do acordo na Justiça, e o Corinthians teria que recomeçar nas negociações com os credores, além de perder o maior prazo permitido na adoção do mecanismo do RCE.