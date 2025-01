Um dos integrantes do grupo vice-campeão da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), Vinícius César assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians, válido até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

+ Corinthians retoma rodízio do elenco em confronto contra a Ponte Preta

A multa rescisória, por sua vez, foi fixada em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 185 milhões na cotação atual) de acordo com o portal "Meu Timão".

Contratado pelo Corinthians após se destacar no futebol mineiro, Vinícius César participou de apenas uma partida na competição de base, na derrota por 2 a 0 para o Santo André, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos.

continua após a publicidade

Até o momento, o novo contrato do jogador não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador foi o primeiro integrante da equipe sub-20 do Timão a estender seu vínculo e terá a concorrência de nomes como Fernando Vera, Thierry, William, Lucão, Rafa Venâncio e Rodrigo Gelado.

Vinícius César, zagueiro das categorias de base do Corinthians (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com apenas 18 anos, Vinícius César poderá participar de competições da base até a edição de 2027 da Copinha. Em 2025, o time sub-20 irá disputar o Campeonato Paulista e o Brasileirão.