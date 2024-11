Cerca de uma semana separam Botafogo e Atlético-MG da Glória Eterna. Os clubes, que se enfrentaram pelo Brasileirão na última quarta-feira (20), decidem a final da Libertadores, no próximo dia 30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ronaldo Nazário, em entrevista à "Betfair", analisou o duelo entre os brasileiros e palpitou sobre o favorito para levantar o título.

continua após a publicidade

➡️ Hulk dispara contra Luiz Henrique: ‘Acha que é craque, ganhou p… nenhuma’

➡️ Saiba se o STJD pode tirar Luiz Henrique de Palmeiras x Botafogo

– É sempre muito bom ver os times brasileiros se destacando em torneios continentais. Isso mostra o quanto nosso futebol ainda é forte e possui muitas qualidades. Os dois finalistas possuem jogadores de Seleção Brasileira, que desequilibram para os seus times. Vai ser uma final de 90 minutos muito equilibrada, mas para mim o Botafogo levará o título. O futebol apresentado por eles durante toda a temporada vem mostrando o quanto esse time evoluiu neste último ano - afirmou.

O último duelo entre os Alvinegros terminou em um empate sem gols na 34ª rodada do Brasileirão. Apesar de uma clara superioridade ofensiva da equipe carioca, que finalizou 27 vezes no alvo, o time mineiro fez uma partida perfeita defensivamente e assegurou o empate mesmo com um jogador a menos.

continua após a publicidade

Ronaldo avaliou como acredita que será a decisão entre brasileiros no Monumental de Nuñez:

– Vejo esse título sendo decidido nos detalhes. Vai depender de como cada equipe se comportar emocionalmente nessa partida única, porque em uma final como essa, a pressão é enorme. Vejo esta final terminar com o placar mínimo de 1 a 0 para o Botafogo, com o título inédito para os cariocas.

A decisão inédita entre os brasileiros acontece no próximo sábado (30), a partir das 17h (de Brasília). Já são cerca de 60 mil ingressos vendidos no Monumental de Núñez, e a estimativa da Conmebol é de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores no estádio no dia do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte