Botafogo anuncia evento no Nilton Santos para final da Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 20:11 • Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou, na tarde deste sábado (16), que fará um evento com telão no Nilton Santos para transmitir a final inédita da Libertadores, contra o Atlético-MG, no dia 30 de novembro. Chamado de "Niltão Fan Fest", o estádio terá telões e atrações musicais destinados aos torcedores que ficarão no Brasil conseguirem ver o jogo.

O clube informou que passará mais informações sobre novas atrações no início desta semana, e especula-se que será gratuito aos torcedores e para cerca de 30 mil pessoas. No entanto, o Botafogo dará prioridade aos sócios.

- NILTÃO FAN FEST! Uma decisão histórica nos espera dia 30 de novembro e a casa alvinegra estará pronta para receber a torcida mais apaixonada do mundo! Em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, na mesma sintonia e com muitas vibrações, jogaremos juntos pelo nosso sonho! VAI PEGAR FOGO! - publicou o perfil oficial do Botafogo, nas redes sociais.

No mesmo dia, o Alvinegro terá outro evento oficial chamado "Embrazado". Ele acontecerá na sede de General Severiano, na Zona Sul (RJ), também com telões e atrações musicais, mas será restrito a pouco mais de cinco mil torcedores por conta das limitações do local.

Botafogo terá 'teste' antes da final da Libertadores

O Botafogo enfrentará o Atlético-MG pelo título da Libertadores no dia 30 de novembro, em final inédita da competição. No Brasileirão, o clube carioca segue na liderança da competição, com 68 pontos. Antes de encarar o Galo na decisão continental, o Glorioso terá um "teste" no Campeonato Brasileiro, ao enfrentar a equipe mineira no jogo da 34ª rodada.

O jogo será na Arena Independência, mas estará com os portões fechados por conta da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido aos incidentes registrados na Arena MRV. O estádio do Atlético-MG foi interditado após tumultos ocorridos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.