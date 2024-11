A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (20), a comissão de arbitragem responsável por apitar a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O argentino Facundo Tello, de 42 anos, foi o escolhido por Roberto Rossett, chefe de árbitros da UEFA.

Tello foi o único árbitro não europeu a apitar a última edição da Eurocopa, realizada na Alemanha. Ele trabalhou como juiz principal nos jogos Turquia 3×1 Geórgia e Escócia 0x1 Hungria. Além disso, apitou a final da Recopa Sul-Americana deste ano, vencida pelo Fluminense sobre a LDU.

O árbitro argentino esteve também na Copa do Mundo de 2022, e foi criticado pelos portugueses por, segundo eles, ter sido conivente com a cera de Marrocos, que acabou eliminando os lusitanos nas quartas de final.

Na Libertadores, o trio já foi responsável pela arbitragem da partida de volta das oitavas de final entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, e a partida de ida das quartas de final entre Fluminense e Atlético-MG, no Maracanã. Nesta edição, apitou jogos de quatro brasileiros na competição continental. Confira todos:

Flamengo 2 x 0 Palestino - fase de grupos

Flamengo 3 x 0 Millonarios - fase de grupos

Nacional-URU 0 x 0 São Paulo - fase de grupos

Palmeiras 2 x 2 Botafogo - oitavas de final

Fluminense 1 x 0 Atlético-MG - quartas de final

Peñarol 0 x 0 Flamengo - quartas de final

Confira a arbitragem completa de Atlético-MG x Botafogo:

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistente 1: Ezequiel Brailovsky (ARG)

Assistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Quarto-árbitro: Cristian Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

AVAR: Christian Lescano (ECU)

Assessor: Carlos Orbe (ECU)

Quality manager: Hernan Mastrangelo (ARG)

Os Alvinegros se enfrentam nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), em partida que será um 'ensaio' do que as equipes podem esperar na final da Libertadores. Pelo campeonato nacional, O Botafogo é o atual líder, com 68 pontos, enquanto o Atlético-MG é o 11º colocado com 42 pontos.