Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), com transmissão de TV Globo, SporTV e Premiere. O Galo ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, enquanto o Glorioso é o líder, com 68 pontos.

Por isso, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem deve sair como vencedor do jogo em Belo Horizonte. A inteligência artificial acredita que o Galo vá vencer a partida com o placar de 2 a 1. Confira:

- Historicamente, o Botafogo tem um leve vantagem nos confrontos entre os dois times, com 52 vitórias contra 36 do Atlético-MG, e 26 empates. Além disso, o Botafogo eliminou o Atlético-MG em várias ocasiões nos mata-matas, incluindo as quartas de final da Copa do Brasil em 2007 e 2008.

- No entanto, o Atlético-MG tem um time forte e motivado, e pode ser um desafio difícil para o Botafogo. Além disso, o Atlético-MG tem a vantagem de jogar em casa, o que pode ser um fator importante na decisão do jogo. Levando em conta esses fatores, vou chutar um placar de 2 a 1 para o Atlético-MG.

