Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. O clima que já estava tenso com a bola rolando, esquentou após o apito final, com discussões generalizadas entre Hulk e Luiz Henrique, que se estendeu para as comissões técnicas. Depois da confusão, o camisa 7 do Galo revelou o motivo do atrito e disparou contra o atacante do Glorioso.

– O maluco que eu falei foi o Luiz Henrique, que chegou para o nosso goleiro reserva. Eu não escutei, ele chegou para o Mendes. E o Mendes não é de mentir, inclusive jurou pela família, tudo. Que o Luiz Henrique, no intervalo do jogo, virou para ele e falou: 'Ah, seu time de vocês é muito fraco, é uma merd*. E eu falei: 'tudo bem, ele falou isso, cara, beleza. Beleza, que Deus abençoe que eles possam ganhar alguma coisa. Porque a gente vai lutar para ganhar.'

Ao apito final, o clima que já estava tenso durante o jogo, esquentou. Com discussões acaloradas entre Hulk, Barboza, Luiz Henrique, Marlon Freitas e comissões técnicas, as cenas lamentáveis tomaram conta do Independência. A confusão ultrapassou às provocações e se estendeu para a comissão técnica do Botafogo que entrou em conflito com os seguranças do estádio. Por fim, o tumulto foi dissipado e terminou com a expulsão de Luiz Henrique, que arremessou uma garrafa nos seguranças.

– O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque. Não é ainda. Está fazendo um grande ano. Pelo que eu vi, eu não sou muito ruim de informações, mas eu acho é a melhor temporada dele de todos os tempos. Não sei quantos gols ele fez, enfim. Mas está muito longe de ser craque ainda. Está muito longe, entendeu? - completou o camisa 7 do Galo.

– Acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou ficar e falar que o time é uma merd*, que o jogador é uma merd*. Porque eu sou atleta e eu defendo o clube. A partir do momento que eu falo isso, eu estou faltando com respeito com a instituição. Não só com o atleta. Que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional e nunca falei que nenhum time é uma merd*. Que ele aprenda com o erro dele. Mais uma vez, tem tudo para ser craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa.

Assim que o árbitro apitou pela última vez, Hulk entrou em uma discussão com Marlon Freitas, ainda no meio do campo, e disparou contra o atacante.

– Ele (Luiz Henrique) tem só cinco jogos pela Seleção e já acha que é craque. Ele não ganhou por** nenhuma. Ele tem cinco chutes pela Seleção, eu passei sete anos e tenho humildade. Ele tem que correr pra caramba pra ser respeitado.

Agora, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (23), contra o o Vitória, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília), e precisa vencer para não perder a posição no topo da tabela, ameaçada pelo vice Palmeiras, com 67 pontos. Já o Galo encara o São Paulo, no Morumbis, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória depois de oito jogos sem vencer.

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, em partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

