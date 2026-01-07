menu hamburguer
Atlético Mineiro

Jogos do Atlético-MG no Campeonato Mineiro: veja datas, horários e todas as informações

Galo vai em busca do heptacampeonato no estadual

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/01/2026
12:36
Arena MRV, a casa do Galo Foto: Paulo Henrique França / Atlético
imagem cameraArena MRV (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)
No próximo domingo (11), começa a caminhada oficial do Atlético na temporada 2026. O Galo enfrenta o Betim às 18h na Arena MRV em jogo válido pela 1° rodada do Campeonato Mineiro. O Lance! separou a agenda completa do alvinegro no estadual, confira.
Para as partidas iniciais no torneio, vale ressaltar que o técnico Jorge Sampaoli mandará a campo uma equipe formada majoritariamente por jovens das categorias de base do clube. Enquanto os garotos iniciam o estadual, a equipe principal se prepara para o início do Campeonato Brasileiro no fim de janeiro.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Jorge Sampaoli em treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético
Técnico Jorge Sampaoli em treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza)

Agenda do Atlético no Mineiro

1° rodada (Campeonato Mineiro)
11/01 (domingo), às 16h – Atlético x Betim - Arena MRV, Belo Horizonte

2° rodada (Campeonato Mineiro)
14/01 (quarta-feira), às 20h – North x Atlético - Arena Credinor, Montes Claros

3° rodada (Campeonato Mineiro)
18/01 (domingo), às 16h – Atlético x Tombense - Arena MRV, Belo Horizonte

4° rodada (Campeonato Mineiro)
21/01 (quarta-feira), às 20h30 – América x Atlético - Independência, Belo Horizonte

5° rodada (Campeonato Mineiro)
25/01 (domingo), às 16h – Atlético x Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte

6° rodada (Campeonato Mineiro)
31/01 (sábado), às 16h30 – Pouso Alegre x Atlético - Maduzão, Pouso Alegre

7° rodada (Campeonato Mineiro)
07/02 (sábado), às 18h30 - Galo x Athletic - Arena MRV, Belo Horizonte

8° rodada (Campeonato Mineiro)
14/02 (sábado), às 16h30 - Itabirito x Atlético - Castor Cifuentes, Nova Lima

Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2026

A competição terá transmissão da TV Globo. O torneio será transmitido tanto pelo canal de TV aberta, quanto pela getv (ambos com um jogo por rodada na primeira fase). Além disso, a Sportv exibe todas as etapas da competição, enquanto o Premiere mostrará todas as partidas envolvendo Galo, Cruzeiro e América-MG.

