Declarações de Hulk sobre permanência no Atlético-MG dividem opiniões: 'Papinho'

Em meio às especulações sobre uma possível saída do Atlético-MG, o atacante Hulk esclareceu sua situação no clube mineiro. Através das redes sociais, o ídolo da torcida alvinegra negou qualquer pedido de rescisão e afirmou que não está forçando uma saída. As declarações, no entanto, dividiram opiniões nas redes sociais.

Hulk desmentiu informações que circularam nos últimos dias sobre uma possível insatisfação com a diretoria atleticana. O camisa 7 destacou o respeito que tem pelo clube e lembrou que ainda possui contrato em vigor. Segundo ele, não há qualquer movimento para deixar o Galo antes do término do acordo.

Apesar disso, o atacante confirmou que recebeu uma proposta de outro clube. O jogador foi procurado pelo Fluminense no fim do ano passado. Hulk revelou que a oferta apresentada é, do ponto de vista esportivo, superior à proposta feita pelo Atlético-MG até o momento. No aspecto financeiro, no entanto, a proposta do clube carioca é um pouco inferior.

As declarações não agradaram a todos os torcedores do Atlético-MG. Na visão de alguns internautas, esse impasse entre o jogador e a diretoria já virou uma grande novela. Confira abaixo.

Confira as postagens do atacante HULK

Atacante Hulk esclarece sua situação para a temporada 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Interesse do Fluminense em Hulk

Nas últimas semanas, o Fluminense se consolidou como um dos principais interessados na contratação de Hulk. Caso o atacante decida não permanecer no Atlético, o Tricolor das Laranjeiras deve intensificar as conversas para tentar contar com o jogador de 39 anos.



No entanto, um possível entrave para a negociação é a posição do próprio Atlético, que não demonstra interesse em liberar Hulk para outro clube do futebol brasileiro.

Hulk pelo Atlético-MG

Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou, para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).

